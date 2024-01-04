Этер, аудитория, суперсила. Учитель Артур Пройдаков объяснил, почему смена украинского правописания сейчас актуальна

Украинский учитель, вошедший в топ-10 лучших мира, Артур Пройдаков рассказал, что смена украинского правописания сейчас актуальна. По его словам, это очень либерально, ведь переходный период длился пять лет. Педагог подчеркнул, что изменения не кардинальны, в частности, они будут касаться префиксов и исключений, таких как "етер" или "авдиторія".

Об этом Пройдаков сказал в интервью НТК. Он отметил, что сейчас не придумывается что-то новое, а возвращается то, что было.

"Там на самом деле не столь тотальные изменения. Правописание иностранных слов, или с префиксами супер-, вице-, экс-, макси-, мини-. Есть какие-то определенные слова, например, мы сейчас в "етері", а не в эфире и какие-то определенные изменения, которые остаются на уровне вариантов – можно будет говорить аудитория – "авдиторія". То есть, это не фундаментальные какие-то изменения и важно – это не выдумка политиков или языковедов", – сказал Пройдаков.

Он отметил, что таким образом происходит возвращение к аутентичному правописанию, которое было в Украине еще в 20-е годы. Однако позже оно было отменено в период СССР. Педагог подчеркнул, что в 2024 году Национальный мультипредментный тест будет проходить еще по старому правописанию, а следующее оценивание, в 2025-м, будет уже по новому.

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"Это не придумываем что-нибудь новое. И, мне кажется, в этом контексте возвращение к своему – это правильный шаг. Там не так много изменений, можно посмотреть в Интернете, там буквально может до 10 изменившихся пунктов. Но это не фундаментальные изменения, я думаю это ко времени, мы очень либерально к этому подошли. Пять лет переходный период, 5 лет мы об этом говорим и сейчас оно наконец-то вступит в силу", – подчеркнул педагог.

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