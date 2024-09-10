МОН дало рекомендации по преподаванию предметов в школах в 2024/2025 учебном году

Украинские школы смогут увеличивать минимальное количество часов, определенное типовым образовательным планом на предмет или интегрированный курс. Также для школьников становится необязательным заучивание текстов наизусть и выставление учителями оценок за них в языково-литературной отрасли.

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Такие условия предусматривают Инструктивно-методические рекомендации по преподаванию в заведениях образования на новый учебный год, обнародованные Министерством образования и науки Украины на официальном сайте. Также для индивидуального оценивания разговора и чтения не нужно отводить отдельные уроки и создавать столбец без даты на странице классного журнала.

В то же время, согласно документу, в начальной школе дети должны получать больше информации об энергоэффективности, энергоэтике и ответственном потреблении электроэнергии в быту.

Кроме того, школы должны будут соблюдать нормы действующего украинского правописания – в связи с тем, что закончился пятилетний переходный период.

Документ имеет рекомендации для преподавания в начальной школе и в 5-11-х классах по предметам и интегрированным курсам 9 образовательных отраслей. Отдельно вынесены ориентиры для обучения иностранным языкам и "Защите Украины".

Подробнее ознакомиться с рекомендациями МОН можно по ссылке.

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