Заместитель министра образования Украины предложил изучать физику на английском языке и назвал плюсы слияния предметов

Новые стандарты базового и старшего профильного образования позволяют интегрировать предметы в школах. В частности, по словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива, можно, например, изучать физику на английском языке.

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Такие изменения будут предусматривать серьезные требования к учителям и авторам программы, ведь педагогам придется владеть одновременно двумя дисциплинами. Однако слияние предметов уменьшит общее количество уроков в школе и сделает подход к изучению комплексным. Об этом Сташкив рассказал в интервью Нromadske.

"Можно интегрировать иностранный язык и физику – изучать физику на английском. Да, это непросто, поскольку требует серьезных требований к учителям и авторским коллективам, которые будут прописывать эти модельные учебные программы – им нужно владеть одновременно двумя дисциплинами. Впрочем, новые стандарты как базовой, так и старшего профильного образования позволяют это делать", – говорит чиновник.

"У нас уже есть некоторые решения от авторских коллективов. Интеграция предметов уменьшает общее количество дисциплин в школе, делая подход к изучению более комплексным", – добавляет он.

Благодаря изменениям, помогающим упростить образовательный процесс, повышается качество образования, объясняет замминистра образования. Таким образом, школы будут иметь больше возможностей для адаптации программ к конкретным потребностям учеников, а также уменьшить количество часов для изучения определенных предметов.

В то же время педагоги смогут вместо нескольких отдельных преподавать один интегрированный курс.

Напомним, в украинских школах вместо предметов "История Украины" и "Всемирная история" будут преподавать объединенную дисциплину. Образовательное ведомство предложило возможные названия – "История", "История: Украина и мир" или "История Украины и мира".

Согласно документу, концепция определяет цель, задачи и содержание исторического образования, а также организацию и структуру дисциплины в школе. В связи с обновлением подходов к предмету необходимо вводить единый курс истории.

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