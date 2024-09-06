Обновленный курс Защиты Украины: МОН сообщило, что ждет учеников в 2024 году

В Украине заработают первые 1200 ячеек для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" в 2024 году. По словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива, в общей сложности будет создано около 2000 специальных центров.

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Об этом чиновник рассказал в интервью Нromadske. Он также пояснил, что предмет будет в формате учебных дней, а школы будут сами определять даты проведения занятий.

"Защиту Украины" будут преподавать в специально созданных центрах, среди которых школы и профессионально-технические учебные заведения. В целом по Украине мы хотим создать 1800–2000 центров, чтобы охватить всех учеников старших классов. Первые 1200 уже заработают в этом учебном году, а остальные должны создать до 2027 года", – говорит Сташкив.

Он добавляет, что сейчас областные администрации завершают создание и оснащение ячеек. Программа будет включать 10 модулей, которые будут предусматривать управление дронами, медицинскую помощь, общевоенную подготовку и ориентировку на местности.

По словам чиновника, продолжается обучение около 3,5 тысячи учителей. Ведь каждый должен овладеть методикой преподавания модулей.

"Если педагог один будет преподавать все модули, которые есть в учебной программе, то соответственно должен пройти повышение квалификации по каждому из них", – объясняет чиновник.

Как отмечает Сташкив, обучение педагогов должно завершиться к концу года.

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