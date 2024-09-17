Кто будет нести ответственность за госзаказ в аспирантуре: разъяснение МОН

Ответственность за выполнение государственного заказа на прием в аспирантуру будут нести ректоры заведений высшего образования. Такая норма предусмотрена утвержденным приказом Министерства образования и науки (МОН) Украины.

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Документ, опубликованный на официальном сайте МОН, утверждает объем государственного заказа на третьем уровне высшего образования для подготовки научных, научно-педагогических кадров. Кроме того, согласно приказу, руководители учебных заведений будут нести персональную ответственность за достоверность отчетности по результатам вступительной кампании 2024 года.

"Персональная ответственность за выполнение государственного заказа на прием специалистов на третьем уровне высшего образования и достоверность отчетности по результатам вступительной кампании 2024 года возлагается на руководителей учебных заведений", – говорится в документе.

Предварительно, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий на официальной странице в Facebook сообщал, что для распределения госзаказа на подготовку аспирантов между учебными заведениями будет применяться новый подход.

Так, для определения количества бюджетных мест в университетах по каждой области учитывается потенциал научного руководства научно-педагогическими и научными работниками в соответствующем направлении образования, а также количество успешных защит диссертаций докторов философии за прошлый год.

Также должны быть учтены ученые учебного заведения, работающие не менее полугода и имеющие по меньшей мере пять научных публикаций в периодических изданиях, которые на время публикации были включены в наукометрические базы Scopus или Web of Science Core Collection.

В то же время, отдельно принимали во внимание место университета в рейтингах QS World University Rankings, The Times HE World University Rankings или Шанхайский рейтинг

По словам заместителя министра образования, в будущем критерии подхода к распределению бюджетных мест будут совершенствоваться, чтобы аспиранты получали образование в тех университетах, где сосредоточен наибольший научный потенциал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не так с формулой и критериями, которые озвучил Михаил Винницкий, по мнению педагога.

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