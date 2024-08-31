Распределение бюджетных мест на аспирантуру-2024: что не так с формулой и критериями, которые озвучил Михаил Винницкий

Формула, по которой произошло распределение бюджетных мест в аспирантуру, неизвестна образовательному сообществу. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий обнародовал критерии, которые она учитывает и которые применяются к каждому университету в рамках области знаний.

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Профессор, доктор технических наук Сергей Штовба проанализировал пять требований. По его словам, при распределении бюджетных мест нужно учесть не только достижения университетов, но и провалы, принимать во внимание загруженность руководителей, уменьшить количество статей и период их публикации. Своим анализом педагог поделился на страницах Оsvita.ua.

Первый критерий "Среднегодовой выпуск магистров в области знаний всех форм получения образования и финансирования" вероятно становится базой для расчета мест в аспирантуру. По словам Штовбы, нюанс может быть в том, за какой период и каким образом будет производиться вычисление среднегодового выпуска.

Второй – "Потенциал научного руководства штатными научно-педагогическими и научными работниками в определенной области знаний" должен оценивать разнообразие научных руководителей и смогут ли будущие аспиранты свободу выбора наставников и тематики исследования.

Однако при распределении бюджетных мест важно знать не максимально возможное количество аспирантов, которые могут получить научных руководителей, а количество свободных мест на них, говорит Штовба.

По его словам, сейчас может возникнуть ситуация, что в учебном заведении будут места, но руководить соискателями образования будет некому из-за нагрузки ученых.

Третий пункт "Количество успешных защит диссертаций докторов философии в определенной области знаний за прошлый год" имеет два замечания у педагога. В частности, одна из них связана с использованием абсолютных оценок, а не относительных.

"Университет, в котором защитилось 5 докторов философии, будет иметь преимущество над тем университетом, в котором защитилось 4 доктора философии. И при этом не учитывается, что в первом университете защитилось 5 аспирантов из 50, а во втором – 4 из 4", – объясняет Штовба.

Он отмечает, что вместо количества лучше брать во внимание успеваемость защищенных и учитывать незащищенных аспирантов.

Также он обращает внимание на временное измерение, которое включает в себя защиту только за прошлый год. Однако, по словам педагога, было бы целесообразно учитывать и свежие защиты, данные которых доступны в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

К тому же профессор подчеркивает, что количество защит диссертаций достаточно нестабильный показатель, особенно для небольших университетов, а свежие защиты более важны. Поэтому, по его мнению, следует рассчитывать не среднее арифметическое, а взвешенное среднее.

"Например, количество защит в текущем и прошлом годах считать с весовым коэффициентом 1, а в позапрошлом году – с коэффициентом 0.5", – объясняет Штовба.

Четвертый критерий включает количество научно-педагогических и научных работников учреждений высшего образования, работающих по основному месту работы не менее шести месяцев и имеющих не менее пяти научных публикаций в периодических изданиях, которые на время публикации были включены в определенные наукометрические базы. По словам педагога, такой стандарт вполне адекватен для магистратуры. Для подготовки аспирантов гораздо важнее актуальные научные публикации преподавателей.

По мнению доктора наук, в этом пункте нет разницы, когда опубликовано 5 статей, поэтому целесообразно сузить временной интервал.

Пятый пункт определяет место высшего образования в мировых рейтингах. Штовба отмечает, что такой критерий слишком общий, обусловленный размером университета и слабо связан с отраслевым принципом распределения мест.

В то же время ЗВО имеют национальные рейтинговые научные отраслевые позиции, поэтому заведение с аттестованным научным направлением должно получить преимущества при распределении аспирантов по соответствующей области знаний. Уровень преимущества должен определяться тем, к какой квалификационной группе аттестован университет, отмечает педагог.

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