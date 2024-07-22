Есть три нюанса. Захарин объяснил, почему отмена дневной аспирантуры по контракту не нарушает права поступающих

Отмена дневной формы аспирантуры по контракту не нарушает права поступающих. На этом заметил бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Украины Сергей Захарин.

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По словам чиновника, во-первых о таком нарушении можно говорить только на основании вступившего в силу решения суда. Так что если поступающие считают, что их права нарушаются, они должны обращаться в правовую инстанцию с иском и доказать свою позицию. Об этом Захарин рассказал в интервью OBOZ.UA.

В связи с тем, что таких судебных решений нет, поэтому нет доказанных фактов о наличии нарушений, говорит чиновник.

Во-вторых, согласно указу Президента о введении военного положения, на период его действия могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Поэтому их реализация в настоящее время осуществляется с определенными особенностями.

"В указе президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 (с последующими изменениями) есть пункт 3. В нем написано, что из-за введения в Украине военного положения на время действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина. Представлен соответствующий перечень, в том числе упомянутая и статья 53 Конституции Украины, в которой говорится о праве на образование", – аргументирует Захарин.

Кроме того, по словам чиновника, получать образование в аспирантуре можно на любой форме. В частности, поступающие, отвечающие определенным высоким требованиям, могут это делать и на очной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 40% поступающих в магистратуру и аспирантуру во Львовской области не явились на экзамены.

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