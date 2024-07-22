'Это игра правилами'. Что не так с поступлением в аспирантуру-2024: разъяснение бывшего госсекретаря МОН

Министерство образования и науки Украины после начала вступительных экзаменов в аспирантуру изменило количество баллов, которые необходимо получить абитуриентам по тесту общей учебной компетенции (ТОУК). Однако предварительно образовательное ведомство повысило баллы по иностранному языку. Доктор экономических наук и бывший госсекретарь МОН Сергей Захарин прокомментировал изменение правил уже начавшихся испытаний.

Видео дня

Чиновник объяснил, как такое решение влияет на конституционные права граждан Украины, решивших получать образование по третьей степени. Кроме того, Захарин рассказал, влияет ли форма обучения на возможность получить степень доктора философии/доктора искусств. Подробности – в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

– Сейчас много вопросов относительно вступления в аспирантуру. Создается впечатление, что "изменили правила во время игры", ведь баллы на экзаменах повысили уже тогда, когда абитуриенты начали проходить испытания. Что вы думаете по этому поводу?

– Да, в этом году правила поступления в аспирантуру претерпели существенные изменения. С начала 2024-го поступление вообще было искусственно приостановлено. Потом объявили о вступительных тестах (но не сказали – по какой программе они сдаются). Затем манипулирование с проходным баллом – сначала 150, потом 160. Затем объявили, что отменяют контракт на дневной (очной) форме обучения. Похоже, что нет какой-то единой взвешенной политики, но есть какой-то сомнительный эксперимент и хаотические движения.

Согласен, что изменять правила во время самой вступительной кампании – это нонсенс. Создается впечатление, что имеем не "игру по правилам", а "игру правилами". Конечно, Министерство образования и науки Украины имеет широкие полномочия устанавливать правила и процедуры приема на обучение, в том числе в аспирантуру. Но механизм реализации управленческих полномочий по общему правилу должен отвечать целям и принципам государственной политики. Убежден, что все ключевые правила поступления в аспирантуру следовало объявить заблаговременно, а также заблаговременно предоставить соответствующие рекомендации и разъяснения и потенциальным абитуриентам, и соответствующим специалистам учебных заведений и научных учреждений. Я намеренно не комментирую "мобилизационный подтекст" проблемы, поскольку этот аспект выходит за рамки формирования и реализации образовательной политики.

– Как отразятся такие решения на ученых и даже шире – на развитии науки в нашей стране?

– Конечно, мы можем говорить о сужении каналов и возможностей доступа к аспирантуре, то есть к механизму подготовки кадров высшей квалификации. Но следует понимать, что этот доступ на практике должны иметь не все, а лишь наиболее мотивированные и наиболее подготовленные. Для этого, собственно, и устраивается конкурсная гонка. На мой взгляд, мы в первую очередь должны обратить внимание на так называемую эффективность аспирантуры – то есть на удельный вес людей, которые по завершении аспирантуры удачно защитили диссертацию и смогли внедрить свои наработки в реальную практику. К сожалению, этот показатель еще очень далек от желаемых значений. Считаю, что государственный заказ должен определяться с учетом конкретных достижений университета. Это тема отдельного большого разговора.

– Некоторые говорят, что запрет поступать на контракт на очную (дневную) форму обучения в аспирантуру – это нарушение конституционных прав граждан на образование. Согласны ли вы с этим?

– Это очень сложный и в то же время интересный вопрос. Вспомню лишь три аспекта, которые, по моему мнению, важны.

Первое. Вывод о нарушении конституционного права конкретного лица (гражданина) можно сделать только на основании решения суда, вступившего в законную силу. Если какой-нибудь абитуриент считает, что нарушено его конституционное право, он должен обратиться с иском в суд и доказать свою позицию. Говоря формально, если у нас нет таких судебных решений – значит, нет и доказанных фактов о наличии нарушения.

Второе. В указе президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 (с последующими изменениями) есть пункт 3. В нем написано, что в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина. Представлен соответствующий перечень, в том числе упомянутая и статья 53 Конституции Украины, в которой говорится о праве на образование. Другими словами, говоря упрощенно, государство зафиксировало, что реализация конституционного права на образование во время действия правового режима военного положения осуществляется с определенными особенностями. По моему мнению, это сделано правильно.

Третье. Следует помнить, что учиться в аспирантуре не запрещено. Лицо может учиться на любой форме получения образования, в том числе на очной (дневной), – но только при условии, что отвечает определенным высоким требованиям.

– В сети много пишут о том, что поступающие не могут сдать ТОУК, недобирают несколько баллов (к тому же в таблице перевода нет именно 160 баллов, есть либо 159, либо 162) и поэтому теряют возможность продолжать образование по третьей степени.

– Аспирантура – это подготовка кадров наивысшей квалификации. Вполне логично, что доступ к ней должен быть только у тех, кто имеет высокую входную квалификацию и определенный уровень эрудиции. На мой взгляд, ТОУК должен быть научно обоснованным и способным реально идентифицировать готовых и неготовых к дальнейшему обучению и творческой работе. Экспертное сообщество имеет обоснованные сомнения, что это правильно исполнено в полной мере. Кроме того, необходимо наработать реальный механизм обжалования принятых решений относительно оценивания. Абитуриент должен иметь право на эффективную защиту своей позиции.

– Немало ученых пишут о том, что учиться в аспирантуре на заочной или вечерней форме сложно, ведь тогда нет времени на написание диссертации, как это было бы на дневной. Кроме того, сетуют на то, что, поступая на бюджет, нужно будет жить на очень маленькие стипендии. А бюджетная форма не позволит работать, чтобы зарабатывать средства.

– Учиться всегда сложно, и это нормально. У каждой формы обучения есть свои достоинства и недостатки. Какую форму обучения выбрать – решает абитуриент, исходя из индивидуальных пожеланий и возможностей. Так было всегда. Если человек поступает на заочное или вечернее отделение, то это означает, что он словно соглашается на этот формат обучения и способен самостоятельно организовать свою жизнь так, чтобы пройти все испытания – успешно учиться, посещать научные конференции, проводить исследования, излагать его результаты в научных работах и квалификационной работе, своевременно защититься.

Если человек не готов к этому сложному пути – возможно, ему не следует думать об аспирантуре. Давайте не забывать, что обучение в аспирантуре – сознательный выбор взрослого человека. В том числе – относительно вариантов своего будущего. Заниматься бизнесом – это здорово, но если человек не планирует работать в реальной науке или реальном образовании – скорее всего, в аспирантуру поступать не нужно. Пока соискатель учится – не следует ставить вопрос о высоких доходах. Кроме того, молодому человеку следует заблаговременно объяснить, что он может стать успешным ученым, но не получать высокую зарплату. В истории мировой науки таких примеров множество.

*Сергей Захарин – доктор экономических наук, профессор, работал в Институте высшего образования НАПН, автор более 50 научных работ по вопросам экономики и организации образования (образовательной деятельности), бывший госсекретарь МОН.

Читайте на OBOZ.UA интервью Сергея Захарина о сертификации учителей, низких зарплатах и проблемах с туалетами в школах.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинка рассказала, как проехала 1200 км, чтобы провалить экзамен в аспирантуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!