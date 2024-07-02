''Даже в бедной школе хороший педагог может творить чудеса''. Сергей Захарин – о сертификации учителей, низких зарплатах и проблемах с туалетами

Если учеников обучает немотивированный и безответственный учитель, то шансов получить качественное образование почти нет. Такая ситуация будет складываться, даже несмотря на современное материально-техническое обеспечение в школах и обязательную отработку выпускниками-бюджетниками педагогических университетов. Ведь принудительный труд, как правило, неэффективен.

Такого мнения придерживается доктор экономических наук и бывший госсекретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин*. Во второй части интервью OBOZ.UA чиновник поделился своим видением сертификации учителей в Украине, рассказал, как современные педагоги могут учить детей пользоваться социальными сетями и почему не только МОН ответственно за уровень зарплат работников образования.

– Чего, по вашему мнению, не хватает украинским школьникам в современной школе?

– Самый большой дефицит – профессионально подготовленный, мотивированный и ответственный учитель. Даже в бедной школе хороший педагог может творить чудеса, подготовить очень сильных учеников, которые часто становятся победителями олимпиад, конкурсов, получают высокие баллы на НМТ/ВНО. Таких примеров много.

Но если с учеником работает немотивированный и безответственный учитель – у такого ученика почти нет шансов, независимо от технического оснащения школы.

С другой стороны, нельзя забывать, что большинство школ не имеют надлежащего материально-технического обеспечения. И эту проблему нельзя недооценивать. Ученые Национальной академии педагогических наук Украины провели анализ образовательных систем многих стран мира и на основе применения математических моделей убедительно доказали, что качество работы современного учебного заведения в значительной степени зависит от финансирования (в том числе финансирования оплаты труда), а также уровня материально-технического и инновационного оснащения образовательного процесса.

Далеко не во всех украинских школах есть горячая вода, надежная канализация, нормальная система отопления, бесперебойное освещение. У нас до сих пор есть школы, не оборудованные стационарными туалетами. Это не секрет.

В 2021 году на одном из совещаний с руководителями областных департаментов образования министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет поставил задачу в течение нескольких недель обустроить все школы стационарными туалетами, а также обновить системы водоснабжения и водоотведения. Иначе – лишение лицензии. И местные органы действительно проделали много работы. Ни один губернатор, ни один совет, ни один руководитель департамента не сказали, что на это нет средств. За год количество школ без туалетов упало в 5 раз. Я искренне не понимаю: почему до этого простого решения не додумались реформаторы, так много болтающие о своей исключительной роли во внедрении НУШ.

В 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России в Украину пришлось срочно решать другие проблемы – в частности, обустройство простейших укрытий, охрану, расселение беженцев, выполнение других работ в сфере создания безопасной образовательной среды, урегулирование многих вопросов организации образовательного процесса, обучение учителей.

В 2022 году Министерство образования и науки, отвечая на новейшие вызовы, разработало Концепцию безопасности учебных заведений. В этом документе учтены позиции более чем двадцати ведомств, а также рекомендации практических педагогов, ученых, общественности, родительских организаций. Учтен и лучший международный опыт. Правительство Украины одобрило эту Концепцию 7 апреля 2023 года и издало соответствующее распоряжение.

По состоянию на начало 2023 года около 70% школ были оборудованы простейшими укрытиями, успешно прошедшими проверки органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Что сделано за последние пятнадцать месяцев? Выполняется ли Концепция? Инициированы ли конкретные программы по вопросам безопасности учебных заведений? Рассчитаны ли объемы финансирования соответствующих мер? Увеличивается ли в школах количество простейших укрытий и какими темпами? Об этом следует спросить у действующего руководства МОН.

Сейчас мы слышим много красивых слов, много лозунгов, много идей. В образовательной отрасли работает несколько медийных центров, описывающих знаменитые и незаурядные достижения отдельных лиц. За донорские средства ловкачи регулярно устраивают какие-то форумы и фестивали, показывают цветные презентации, сняли кучу "видосиков", сделали кучу баннеров, ВИП-гости могут посещать фуршеты. Прекрасно. Но вся результативность медийных потуг быстро нивелируется, когда люди видят реальное положение вещей в образовании.

– В Украине значительно не хватает учителей, особенно среди молодежи, а многие студенты идут получать эту специальность только ради высшего образования, однако по специальности не работают. Как вы считаете, новые правила, которые предлагает МОН по обучению на бюджете и обязательной отработке после получения диплома, поможет увеличить количество педагогов? Что должно сделать образовательное ведомство, чтобы эта профессия все же стала престижной и популярной?

– Это вопрос очень болезненный. У Украины есть замечательные педагогические традиции. Григорий Сковорода, Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, Антон Макаренко – эти имена знают по всему миру.

Проблема не только в личности учителя, не только в качестве педагогического образования. Корни проблемы – в престижности труда педагога, в уважении общества к педагогической профессии. Эта престижность определяется многими факторами, в том числе и уровнем оплаты труда.

По большому счету вопрос оплаты труда – это не проблема исключительно Министерства образования и науки. В решении этого вопроса много составляющих, главная из них – наличие финансового ресурса. На мой взгляд, лидерскую функцию в решении проблемы справедливой оплаты труда учителя должен взять на себя парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Именно комитет имеет реальные инструменты влияния на формирование специального законодательства и дальнейшее формирование бюджетных показателей. Но мне неизвестно об успехах комитета по этой проблематике.

Для меня это дикость, когда депутат обвиняет министерство в том, что нет денег на повышение заработной платы учителям или еще что-то. При этом депутаты забывают, что именно они имеют право на законодательную инициативу, и лукаво умалчивают, почему именно они не отстояли увеличение финансирования при обсуждении проекта бюджета.

Относительно проблемы "отработки" – большая дискуссия.

С одной стороны, государство на средства налогоплательщиков оплатило обучение определенному лицу. Значит, государство вправе требовать, чтобы потраченные средства принесли обществу максимальную пользу, например – лицо должно отработать именно на том рабочем месте, где это лицо крайне нужно.

С другой стороны, принудительный труд – как правило, неэффективный. Государству выгоднее, чтобы работник делал свою работу качественно, создавал большой объем добавленной стоимости, получал высокую зарплату и платил высокие налоги. Немотивированный работник не будет качественно работать.

– В 2024 году учителя проходят сертификацию, связанную с реформой НУШ. В предыдущем независимом тестировании менее 50% педагогов математики прошли порог первого этапа. Почему, по-вашему, сложилась такая ситуация? Как вы думаете, насколько эффективна такая сертификация в рамках реформы сейчас? К примеру, Иванна Коберник отметила, что следует быть осторожными с требованиями к учителям, ведь они тоже устали и находятся в стрессе.

– Нередко бывает так, что на педагогические специальности поступают те, кто не смог получить высокие баллы на ЗНО/НМТ. Раньше можно было поступить в педагогический университет "на бюджет", получив всего 130-150 баллов. Такие студенты средне учатся, что-то списывают, как-то "закрывают сессию". Потом не могут найти хорошую работу и вынуждены идти работать в школу – по специальности. Такие случаи не единичны.

Есть и другой аспект проблемы. Образовательные стандарты, программы и учебники постоянно обновляются. Для того чтобы учитель мог по ним работать, необходима эффективная система повышения квалификации, а в отдельных случаях – и переподготовки. К сожалению, у нас такой системы просто нет. Вернее, она разрушена. Есть отдельные институты, есть небольшое бюджетное финансирование, есть отдельные директивные документы, но часто все сводится к банальной профанации.

В Украине вроде бы есть сеть институтов повышения квалификации учителей. Эти институты должны быть научно-образовательными хабами, где с научных позиций глубоко и системно изучаются разнообразные педагогические проблемы, имеющие региональную специфику, а также осуществляется качественная подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, исходя из конкретных потребностей территориальных громад. Должно быть нонсенсом, если такой институт не прошел аккредитацию как научное учреждение или не имеет лицензии на осуществление деятельности в сфере высшего образования. Должно быть нонсенсом, если такой институт не выполняет никаких исследований или не готовит аспирантов и докторантов.

К счастью или к сожалению, я не могу комментировать слова Иванны Коберник, поскольку не читал ее выступлений. Но согласен, что органы образовательного управления в своей практической деятельности должны учитывать, что реальная нагрузка педагогических и научно педагогических работников увеличилась. В связи с широкомасштабным вторжением у школьных педагогов значительно выросли объемы работы. Кроме того, многие дополнительные обязанности возникли в связи с переходом школ в смешанный формат образовательного процесса. В частности, существенно повысились требования в области цифровой грамотности, и это верно. В таких условиях глупо выдумывать новые и новые испытания для учителей, новые "обряды инициализации". Нужны "мягкие" решения.

– Как вы оцениваете современных учителей, которые снимают видео в ТікТок, ведут соцсети, танцуют на последних звонках. Со стороны создается впечатление, что такие педагоги – "свои люди", им доверяют. Не теряется ли таким образом уважение к учителю?

– Каждый конкретный случай следует обсуждать отдельно. Если содержание видео учит чему-то новому, позволяет более полно воспринять образовательную информацию, понять определенное явление или процесс, способствует решению проблем воспитания и социализации, если ученик доверяет учителю – разве это плохо?

Вообще, по моему мнению, школьников не следует отгораживать от реальной действительности. Было бы неплохо, если бы именно в школе молодые граждане и гражданки научились современным навыкам – снимать видео, формулировать мнения, вести социальные сети, чувствовать фейки, грамотно отвечать на хамство, петь, танцевать. Причем научились не от улицы, а от тех, кто должен учить – то есть от учителей.

Понятно, что эта работа должна строиться не на основе "дешевого панибратства", а на основе определенной научно обоснованной методики.

Мне очень нравится теоретическая концепция образовательного партнерства, которую выдвинул академик Национальной академии педагогических наук Олег Топузов. Если говорить упрощенно, разные участники – учебное заведение, образовательный работник (учитель), соискатель образования (ученик), родители – рассматриваются как партнеры, у которых есть определенная общая цель – овладение учеником (соискателем образования) определенных знаний, умений, навыков. Образовательное партнерство рассматривается как разновидность социального партнерства, оно возможно исключительно на добровольных началах и только в условиях доверия.

При такой модели разные участники (в первую очередь – учитель и ученик) могут выйти за узкие рамки только "передачи знаний", вместо этого могут обсуждать свои успехи, свои проблемы, свои переживания. И могут общими усилиями корректировать образовательную траекторию, учитывая потребности и возможности всех. Образовательное партнерство – перспективное направление исследований, которое соответствует традиционным ценностям украинского общества. На эту тему вышла книга, в которой содержится много полезных рекомендаций, проработанных на основе анализа богатейшего практического опыта.

*Сергей Захарин – доктор экономических наук, профессор, работал в Институте высшего образования НАПН, автор более 50 научных работ по вопросам экономики и организации образования (образовательной деятельности), бывший госсекретарь МОН, заместитель председателя в Госпродпотребслужба.

Читайте на OBOZ.UA первую часть интервью с Сергеем Захариным, где он рассказал о потерях в образовании, "провисании" НУШ и проблемах с учителями в Украине.

Ранее OBOZ.UA общался с Сергеем Дятленко, который высказал свое мнение об отставании сельских учеников, роли будущих лицеев и о том, для чего учить таблицу умножения.

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