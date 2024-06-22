''Берите учебник и осваивайте материал!'' Сергей Захарин о потерях в образовании, ''провисании'' НУШ и проблемах с учителями в Украине

Бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин считает, что в обществе все чаще нивелируется авторитет образованного человека, что влияет на мотивацию учеников. В старших классах делается акцент только на тех предметах, которые нужно сдавать на вступительных экзаменах. Учителя не всегда готовы к качественной работе и самоподготовке, а дети не понимают, что образование надо "добывать", а не "получать".

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Захарин подробно рассказал об учебных проблемах в Украине, объяснил, что не так с реформой Новой украинской школы, и поделился своим видением преодоления образовательных потерь. "Учиться – это всегда ограничивать себя в чем-то", – не перестает повторять чиновник.

– Какие проблемы вы бы выделили в современном школьном образовании?

– Проблем немало. Наиболее вопиющая, на мой взгляд, – материальное обеспечение педагогов. Недопустимо, если учитель получает заработную плату ниже прожиточного минимума. Мы хотим, чтобы наши дети были образованными, грамотными, воспитанными, добросовестными в исполнении разнообразных обязанностей. Мы хотим высокого качества образования. Это совершенно естественное стремление. Но мотивированного и добросовестного гражданина может подготовить только мотивированный и добросовестный учитель. Вообще, любая образовательная реформа, на мой взгляд, должна начинаться с решения проблемы педагога – его подготовки, квалификации, заработной платы, социально-бытового обеспечения, престижности профессии.

По аналогии: мы никогда не построим хорошую систему здравоохранения, если у нас не будет критического количества подготовленных и мотивированных врачей. Если на самом лучшем в мире диагностическом оборудовании будут работать невежды, слабо мотивированные люди, мы никогда не получим правильных результатов диагностики.

Вторая проблема, на которую следует обратить внимание, – мотивация соискателей образования. Прежде всего – учеников средних школ. Без мотивации не будет настоящего образования. К сожалению, в обществе все больше нивелируется авторитет образованного человека, престижность умственного творческого труда, падает престижность профессий учителя, инженера, конструктора. Отсюда – и проблема высокой академической культуры.

Недопустимо, если в выпускных классах внимание уделяется нескольким предметам, которые будут на ВНО/НМТ, а изучение других предметов просто игнорируется. Молодой человек должен именно в школе научиться "правильно учиться".

Третья проблема – механизм внедрения реформы НУШ. Я сознательно акцентирую не на самой НУШ, а на механизмах внедрения. Существует много опасений относительно реформы. Мы слышим замечания не только от родителей, но и от учителей, методистов, ученых. При этом нет механизма своевременной обработки этих замечаний и внесения необходимых корректив.

– В последнее время много разговоров о "провисании" реформы НУШ в 5-9-х классах. Как вы думаете, в чем все же кроется причина этого?

– Проблем несколько. Первая – финансирование. Мы прекрасно понимаем, что качественный результат сможем получить только тогда, когда есть ресурс для его достижения. Конечно, школы могут сделать много полезных вещей и самостоятельно, но это будет только та маленькая частица, которую можно получить благодаря энтузиазму.

Второй пункт – подготовка и печать качественных учебников. Современный учебник – это не просто книга с "набором каких-либо фактов". Учебник должен быть интерактивным. Его наполнение должно отвечать требованиям времени. Учебник – самый мощный инструмент получения образовательной информации. Нет интернета, нет гаджета – это не катастрофа, если есть качественный учебник.

Наконец, можно остановиться на проблеме неготовности учителей. Отчасти она связана со слабой мотивацией педагогов к качественной работе и самоподготовке. Но ключевой аспект – неудовлетворительная работа системы повышения квалификации учителей. Здесь много парадоксов. Один из них: в каждой области есть институт повышения квалификации учителей, который находится в ведении областных органов власти. Соответственно, каждый институт самостоятельно, исходя из собственного понимания заданий, строит стратегию своего развития, концентрируя внимание на территориальных аспектах. На мой взгляд, должно быть четкое общегосударственное видение переподготовки и повышения квалификации учителей, в том числе и в аспекте овладения новейшими методиками. Эта работа не должна опускаться до банальной профанации.

– Недавно одна из украинских мам подвергла критике в сети НУШ в 6-м классе. По ее словам, дети просто "проходят" программу, однако не усваивают знания. Кроме того, у них нет базовых навыков работы с информацией. Согласны ли вы с таким мнением? Почему?

– В каждой школе мы можем найти множество "индивидуальных кейсов". Сплошь и рядом непонимание методики или результатов НУШ связано с тем, что родителям неправильно или недоступно объяснили содержание отдельных образовательных процессов. Есть понятие: соискатель образования. Задумайтесь над ним. Образование следует добывать. Не просто "получать", "отсиживать", "отбывать", а именно "добывать". Чтобы стать образованным человеком, нужно проделать много работы, прежде всего над собой. Как мы учим иностранный язык? Настойчиво и системно запоминаем отдельные слова и словосочетания, отдельные правила, затем эти "точечные знания" ложатся в определенную систему. Мы не сможем овладеть языком, если будем просто "проходить" материал. Надо каждый день упорно работать, вдуматься в содержание прочитанного или услышанного, учебный материал "пропустить через себя", просто его запомнить. Аналогично – в других предметах.

Получить образование – означает отказаться от многих прихотей, а тратить время и энергию на овладение материалом. Учиться – это всегда ограничить себя в чем-нибудь. Ученики успешны и неуспешны. Так было всегда. Наличие учеников, которые не хотят или не умеют учиться, не успевают овладевать учебным материалом, демонстрируют неудовлетворительную успеваемость, – это не нонсенс. Это явление не свидетельствует о несовершенстве образовательной системы или определенной методики.

– МОН призвало к общественному обсуждению изменений Типовой образовательной программы для 5-9-х классов НУШ. В частности, речь идет об уменьшении нагрузки и выделении дополнительных часов на определение и преодоление образовательных потерь. Как вы считаете, предлагаемые изменения улучшат качество образования?

– Хочу отметить, что проблема образовательных потерь не нова. Например, ребенок заболел и некоторое время не посещал занятия. Он понес так называемые индивидуальные образовательные потери. Значит, он должен их наверстать – это можно сделать и на дополнительных занятиях с педагогом, и самостоятельно. Когда произошел ковид, значительная часть учебных заведений перешла в дистанционный формат. Нет четких методик, нет устойчивого интернета, нет современных гаджетов. К МОН была тысяча вопросов: как учить, как учиться? Мы давали множество советов. Но самая первая и самая простая рекомендация для соискателей образования: берите учебник и осваивайте материал! Государство тратит огромные средства на печать учебников, и этот канал получения информации следует активно использовать.

В начале 2023 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет инициировал проведение форума "Влияние войны на результаты обучения", на котором были заслушаны результаты анализа образовательных потерь, в первую очередь – на основе данных национальных исследований. На основе анализа результатов образовательных потерь – кстати, в условиях военного положения вполне ожидаемых – был принят ряд важных управленческих решений.

Среди них:

разработаны нормативные и методические материалы для организации дополнительных "компенсационных" занятий;

разработаны программы по наверстыванию образовательных потерь;

начаты экспериментальные программы тьюторства;

запущен пересмотр образовательных программ, в частности в направлении адаптации их содержания с учетом имеющихся образовательных потерь;

разработаны экспресс-курсы по наиболее важным дисциплинам;

создан дополнительный цифровой контент и диагностический инструментарий для выявления пробелов по определенным учебным темам;

обеспечено дальнейшее развитие ресурсного потенциала Всеукраинской школы онлайн;

осуществляется методическая подготовка учителей к работе с учениками, имеющими значительные учебные пробелы в развитии компетентностей;

запущен проект, направленный на уменьшение негативных последствий для психического здоровья участников образовательного проекта (на основе опыта ЮНЕСКО);

инициирован ряд научных исследований, направленных на идентификацию образовательных потерь и пути их преодоления.

Эта программа действий была поддержана образовательным сообществом, представителями родительских организаций, учеными Национальной академии наук и Национальной академии педагогических наук. Пожалуй, пора спросить у нынешнего руководства МОН о результатах выполнения программы.

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