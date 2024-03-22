''90% меня слушают'': учитель-звезда сети объяснил, почему педагоги не могут запретить школьникам пользоваться гаджетами

Украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков считает, что гаджеты на уроках мешают учебному процессу и влияют на здоровье детей. При этом он признает, что учителя не могут ограничивать волю школьников и что-либо им запрещать.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Цыганков заявил, что единственное, что могут сделать педагоги, это объяснить вред гаджетов и заинтересовать детей на уроках. Что он, собственно, и делает. Результат – 90% школьников его слушают.

"Гаджеты – это проблема. Многие ученики уже в очках. Но это вопрос не к смартфонам, а к научному прогрессу, ведь он летит и мы вместе с ним. Учителя не могут ограничивать свободу и что-то запрещать. Мы можем объяснить, почему это стоит не стоит делать", – сказал Цыганков.

"Я стараюсь заинтересовать детей уроком, чтобы не было времени на телефон. Конечно, на всех это не действует. Но процентов 90 меня слушают, слышат и активно участвуют в уроке", – добавил учитель.

Видео дня

У 25-летнего педагога более 70 тысяч подписчиков в ТікТок, а его видео, на которых он показывает, как проводит уроки, набирают миллионные просмотры. Пользователи соцсетей увлекаются молодым педагогом и отмечают, что им бы такого учителя в свое время.

Учитель также рассказал, что он изменил бы программы обучения в школах, ведь они не совпадают. Педагог привел в пример опыт, когда ему пришлось объяснять тему массы тел, в формуле которой объем тела, потому что семиклассники не проходили этого на предмете по геометрии. По его словам, ученики не могут изучать некоторые разделы, ведь не имеют необходимых знаний по другим урокам, поэтому просветителю приходится тратить на это время.

Цыганков также поделился опытом, как ему удается заинтересовать школьников обучением. По его словам, учитель – это миссия. Прежде всего, она состоит в том, чтобы передавать знания и делиться личным жизненным опытом. Кроме того он отмечает, что дети любят и просят рассказывать личные истории.

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