''Они поняли!'' Молодой украинский учитель-звезда TikTok поделился лайфхаками, как заинтересовать детей обучением

Украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков поделился опытом, как ему удается заинтересовать школьников обучением. Молодой педагог из Киева выкладывает видео в ТікТок, которые набирают миллионные просмотры, а дети в восторге от того, как проходят уроки.

Цыганков делится, что это радость, когда он что-то долго объяснял, и ученики могут ответить на вопросы. Учитель признается, что "кричит" у себя в голове: "Они поняли!", а значит, он все делает правильно. В сообщении в соцсети Х (Twitter) педагог рассказал, что его вдохновляет учить детей.

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По его словам, учитель – это миссия. Прежде всего, она состоит в том, чтобы передавать знания и делиться личным жизненным опытом. Кроме того он отмечает, что дети любят и просят рассказывать личные истории.

Лайфхаки Цыганкова

Быть собой. Дети видят, когда ты врешь.

Строить контакт с учениками. Общаться не только на тему урока, но и другие свободные темы. Дети в чем-то мудрее и умнее некоторых взрослых.

Видео дня

Помогать. Пытаться помочь каждому. Чтобы как можно больше школьников чему-то научились.

Нельзя притворяться "самым умным". Надо уметь признавать, что ты все не знаешь. Но стараться научиться.

Педагог пытается транслировать свои ценности ученикам, в частности такие, как человечность, честность, справедливость и ответственность. В случаях, когда возникают проблемы, он разговаривает со школьниками, чтобы дать им понять, почему это произошло.

"Я не кричу на детей. Я объясняю все спокойным тоном. Нет смысла кричать на ученика. Это мое правило", – пишет учитель.

По его словам, школьники ходят к нему не только за знаниями, но и рассказывают о своей жизни и спрашивают его мнение по какой-то теме.

"Я хочу быть им другом, старшим братом, наставником. Разговаривать с ними на одной волне. Объяснять им тяжелые вещи обычными словами. И пытаюсь объяснить так, чтобы каждый ученик понял. Объясняю столько – сколько будет нужно", – делится Цыганков.

Учитель говорит, что всегда честен и откровенен со школьниками и этим показывает им пример. Он уверяет, что дети должны знать, что правда не так страшна и главное быть смелым ее сказать.

"Я не хожу в школу, как на работу. Я не хожу туда за деньгами. Я выполняю свою миссию. Пока она здесь. Что будет дальше – посмотрим", – говорит педагог.

Он добавляет, что делает все для того, чтобы ученики выросли Людьми с большой буквы и знает, что у них это получится. Он верит в своих школьников, как и они, когда каждый раз приходят к нему на урок.

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