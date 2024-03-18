Программы не совпадают, а ученики боятся спрашивать: учитель-звезда сети посоветовал ввести в школах Украины два новых предмета

Молодой учитель информатики и физики Руслан Цыганков рассказал, что он изменил бы программы обучения в школах, ведь они не совпадают. Педагог привел в пример опыт, когда ему пришлось объяснять тему массы тел, в формуле которой объем тела, потому что семиклассники не проходили этого на предмете по геометрии. По его словам, ученики не могут изучать некоторые разделы, ведь у них нет необходимых знаний по другим урокам, поэтому педагогу приходится тратить на это время.

Кроме того, Цыганков отмечает, что часто школьники боятся переспрашивать, когда что-то не поняли. По его мнению, это огромная проблема, с которой он работает и уже имеет определенные успехи. Для него это счастье, когда он видит, что ученик понял. Об этом молодой учитель рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Уже в седьмом классе мы проходим массу тел, в формуле которой есть объем тела. Я спрашиваю у учеников: "Вы же знаете, что такое объем тела?" Говорят: "Нет". Я спрашиваю, что они сейчас проходят по геометрии. Они отвечают, условно, треугольники. И я начинаю объяснять им что такое объем, и тратить на это время, которое мог бы потратить на объяснение других тем. Ведь мы не можем идти дальше, не пройдя это. И с таким я сталкивался кучу раз. Но в этом не виноваты учителя. Это проблема программ. Они не совпадают между собой. И это нужно решать", – делится Цыганков.

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Педагог также считает, что в школьную программу необходимо добавить финансовую грамотность и сексуальное образование. По его мнению, это важно для будущего взрослого человека.

По словам молодого учителя, следует также пересмотреть программы по основам здоровья и поработать и с наполнением информатики. Ведь, у этих предметов есть неактуальные темы, а школьникам следует давать то, что им точно понадобится в будущем.

Он привел в пример, когда после изучения, на одном из уроков, программы Photoshop его ученица уже смогла найти себе подработку в 11 классе и теперь имеет минимальную профессию и старт в будущее.

У Руслана Цыганкова более 70 тысяч подписчиков в ТікТок, а его видео, на которых он показывает, как проводит уроки, набирают миллионные просмотры. Пользователи соцсетей увлекаются молодым педагогом и отмечают, что им бы такого учителя в свое время.

У 25-летнего учителя на входе в кабинет лежит затертый русский флаг, о котором вытирают ноги школьники. По его словам, ученики знают, кто враг, и их отношение к нему абсолютно честно. Просветитель считает, что сейчас лучшее время, чтобы воспитывать патриотизм у украинских детей.

Интервью с учителем информатики и физики Русланом Цыганковым читайте на OBOZ.UA 19 марта.

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