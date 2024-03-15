''Мне бы такого учителя...'' Задания по информатике в одной из школ Киева покорили сеть

Украинский учитель информатики и физики Руслан Цыганков выложил в соцсеть пост с мемами, которые на одном из уроков создавали школьники. Украинцы не заставили себя ждать с реакцией, отмечая, что им бы в свое время такого педагога в школе.

Задание по информатике Цыганков разместил в сети Х (бывший Twitter). В одном из мемов изображено лицо учителя на фото, где его арестовать якобы за то, что ребенка на уроке ударило током.

Еще на одной картинке школьники изобразили педагога, сидящего за партой рядом с котом, у которого в глазах слезы. Таким образом ученики обыграли ситуацию, где на уроке физики случайный генератор выбрал не того, кто хотел бы пойти к доске.

Некоторые из детей выбрали простое выражение остроумия и изобразили парня, который сидит за столом, где лежат сосиска в тесте, чай и пряники. В частности, так же и подписав мем.

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И на четвертой картинке, которой поделился Цыганков, его изобразили в роли санитара, который вместе с коллегой уносит тело. На вопрос: "Что с "пациентом?", учитель отвечает, что такое случилось, потому что сегодня должна быть контрольная.

Пользователи соцсети увлеклись такими методами обучения и отмечали, что это прекрасно, когда учитель умеет посмеяться над собой вместе с учениками. Также украинцы были в восторге от заданий и талантов школьников.

"Я бы хотел, чтобы у меня в школе был учитель, который мог бы посмеяться со мной надо мной, над собой, вместе со мной. Это просто "четенько".

"О "дружбанчике" вопию". "Блин, какое крутое задание". "Какие у вас студенты талантливые".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в учебнике украинского языка для 6 класса нашли известные мемы.

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