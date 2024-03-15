"Мне бы такого учителя..." Задания по информатике в одной из школ Киева покорили сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Мне бы такого учителя...' Задания по информатике в одной из школ Киева покорили сеть

Украинский учитель информатики и физики Руслан Цыганков выложил в соцсеть пост с мемами, которые на одном из уроков создавали школьники. Украинцы не заставили себя ждать с реакцией, отмечая, что им бы в свое время такого педагога в школе.

Задание по информатике Цыганков разместил в сети Х (бывший Twitter). В одном из мемов изображено лицо учителя на фото, где его арестовать якобы за то, что ребенка на уроке ударило током.

''Мне бы такого учителя...'' Задания по информатике в одной из школ Киева покорили сеть

Еще на одной картинке школьники изобразили педагога, сидящего за партой рядом с котом, у которого в глазах слезы. Таким образом ученики обыграли ситуацию, где на уроке физики случайный генератор выбрал не того, кто хотел бы пойти к доске.

''Мне бы такого учителя...'' Задания по информатике в одной из школ Киева покорили сеть

Некоторые из детей выбрали простое выражение остроумия и изобразили парня, который сидит за столом, где лежат сосиска в тесте, чай и пряники. В частности, так же и подписав мем.

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''Мне бы такого учителя...'' Задания по информатике в одной из школ Киева покорили сеть

И на четвертой картинке, которой поделился Цыганков, его изобразили в роли санитара, который вместе с коллегой уносит тело. На вопрос: "Что с "пациентом?", учитель отвечает, что такое случилось, потому что сегодня должна быть контрольная.

''Мне бы такого учителя...'' Задания по информатике в одной из школ Киева покорили сеть

Пользователи соцсети увлеклись такими методами обучения и отмечали, что это прекрасно, когда учитель умеет посмеяться над собой вместе с учениками. Также украинцы были в восторге от заданий и талантов школьников.

"Я бы хотел, чтобы у меня в школе был учитель, который мог бы посмеяться со мной надо мной, над собой, вместе со мной. Это просто "четенько".

"О "дружбанчике" вопию". "Блин, какое крутое задание". "Какие у вас студенты талантливые".

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