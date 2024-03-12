В учебнике украинского языка для 6 класса нашли известные мемы. Фото

В учебнике по украинскому языку для 6 класса по программе Новой украинской школы нашлись известные мемы. В частности, в теме "Обобщение и повторение изученного" школьникам предлагается проанализировать картинки на правила написания с заглавной буквы.

Первый предложенный вариант из учебника содержит три фото, каждое из которых подписано по-разному. Вероятно для того, чтобы ученики легче усвоили материал, авторы издания использовали известный мем из сети о канадском репере Дрейке. Певец прославился фотографиями из клипа, где он показывает рукой негативное и положительное отношение к двум похожим объектам. На правильном варианте ответа реакция Дрейка на картинке изменяется.

Следующим заданием школьникам предлагается повторить правильность написания с заглавной буквы слова "тополі". В пример приводятся деревья и известный украинский певец Тарас Тополя, фото которого изобразили в двух вариантах.

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И в последнем варианте дети должны ознакомиться с возможностями употребления предложений о киевском князе Ярославе Мудром. Вероятно, это один из истоков крылатого изречения мэра Киева Владимира Кличко, где он рассказывал о "завтрашнем дне", в который могут смотреть не все, также ставшим распространенным мемом.

Напомним, в сети возникла дискуссия, что в одном из учебников по украинскому языку для 6 класса по программе НУШ есть ошибка в объяснении материала. Одна из мам обратилась за помощью, чтобы ей объяснили, почему слово "дождь" – это общее название, а "снег" – конкретное существительное. Родители, увидевшие запись, по-разному реагировали на такой вопрос. Кое-кто сетовал на школьную программу, якобы в заведениях общего образования готовят филологов, а кто-то говорил, что для шестиклассников это слишком "заумный" материал для восприятия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинку возмутило слово "травести" в учебнике для третьеклассников, но ее высмеяли другие родители.

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