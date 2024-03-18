На входе в кабинет лежит флаг России, а за опоздание дети читают стихи на украинском: как 25-летний учитель из Киева прославился на всю страну

У 25-летнего учителя Руслана Цыганкова, который преподает информатику и физику в одной из школ Киева, на входе в кабинет лежит затертый российский флаг, о котором вытирают ноги школьники. По его словам, ученики знают, кто враг и их отношение к нему абсолютно честное. Педагог считает, что сейчас лучшее время для того, чтобы воспитывать патриотизм у украинских детей.

Кроме того, у молодого просветителя есть уголок с флагами, где стоят подписи военных с фронта, шевронами и другими "сувенирами" с войны. По мнению Цыганкова, таким образом, растущее поколение узнает, кто их защищает и гарантирует безопасность во время учебы. Об этом педагог рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"К сожалению, они – дети войны, с этим ничего не сделать уже. Надо работать, чтобы они не боялись и знали, кто их враг. Есть фотографии моих друзей, которые погибли. Ученики знают цену каждого их спокойного дня. Но дети не заслуживают то, что с ними происходит. Я поддерживаю их как могу. Их слезы – это очень больно, я это чувствую сам, до глубины души", – делится Цыганков.

Видео дня

Кроме того, молодой учитель пользуется определенными традициями на своих уроках. В частности, те школьники, которые опаздывают на занятия, должны рассказывать стихи на украинском языке. Такое правило действует и к самому Цыганкову, ведь он считает, что в классе все равны.

Педагог делится, что сначала ученики с шуткой воспринимали такую традицию, однако впоследствии он смог им донести, что опаздывать вредно, тем более для взрослой жизни. Хотя таких, которые приходят несвоевременно, почти нет, однако школьники творчески подходят к такому опыту и каждый раз стараются изучить новую поэзию. Цыганков заверил, что если причина уважительная, то стихотворение рассказывать не нужно.

"Сначала школьники рассказывали простую поэзию, сейчас уже творчески подходят к этому. Ищут и изучают новые, но опозданий почти нет. Они все ждут звонка под моим кабинетом. Как и я, если вижу, что осталось мало минут до урока, бегу в класс , потому что ученики пришли. Я уважаю школьников и их время, а они уважают эту традицию. И для меня это очень ценно", – поделился молодой учитель.

У Цыганкова более 70 тысяч подписчиков в ТікТок, а его видео, на которых он показывает, как проводит уроки, набирают миллионные просмотры. Пользователи соцсетей увлекаются молодым педагогом и отмечают, что им бы такого учителя в свое время.

Интервью с молодым учителем информатики и физики Русланом Цыганковым читайте на OBOZ.UA 19 марта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задания по информатике в одной из школ Киева, где дети создавали мемы, покорили сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!