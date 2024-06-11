Цель – пройти, а не усвоить. Мама шестиклассницы раскритиковала НУШ с ''домашкой за 5 минут'' и физкультурой онлайн

В одной из соцсетей появилось сообщение мамы шестиклассницы Веры Котковой, которая раскритиковала Новую украинскую школу. Женщина отметила, что после выхода на очное обучение учителям приходится заново строить отношения с учениками. Не считая того, что некоторые уроки все равно проводятся онлайн, посреди которых физкультура.

В то же время дети делают домашнюю работу на перерыве за 5 минут, а дома не могут ее выполнить за 2,5 часа. По словам Котковой, ученики в школе просто "проходят" программу, однако не усваивают знания и теряют мотивацию к познанию чего-то нового. Об этом женщина рассказала в сообщении в Facebook.

"Особенно мне нравится физкультура в онлайне. Ведь надо "пройти" программу. И в результате имеем совершенно бездарно минувший май, потому что программу же уже "прошли", а не "усвоили", и что делать дальше не наша забота. Имеем "пройденную" мимо программу. Есть проседание зрения. А еще потерю мотивации к познанию чего-то нового. Потому что есть задача "пройти", но нет задачи усвоить, воплотить, узнать", – написала Коткова.

Она добавляет, что детей не учат академической добродетели, разрешению конфликтов и толерантности. Зато у школьников по семь уроков в день.

Кроме того, ее дочь перестала спрашивать зачем ей нужно обучение и стала меньше тратить время на изучение и запоминание информации. Также, по словам женщины, школьники читают учебники по зарубежной литературе, но произведения не воспринимаются детьми.

Коткова делится, что к шестиклассникам пришла новая учительница географии, которая думала, что учеников научили основам работы с картами. Но школьников не учат базовым навыкам по работе с информацией, а также правилам ведения дискуссии.

Украинцы также выразили свое мнение. Большинство из них согласились с мамой шестиклассницы, отмечая, что детям многое приходится объяснять и догонять пробелы на каникулах.

"Также весь май не учились, только повторяли самостоятельно, то чего не знают. Учителя своими делами на уроках занимались. Никаким НУШ и не пахнет. Ставить оценки за ведение тетради, а при вопросе зачем?! Учительница лучше знает потому что у нее 30 лет стажа ".

"Согласно сообщению на 100%, такой "НУШ" – это просто беда".

"Мы очень съехали в оценках в 6 классе, закупили тренажеров за 6-й класс, будем летом проходить заново прошлый год, чтобы совсем не забыть что там было".

"Также 6 лет ждала где тот НУШ, но к сожалению его нигде не видно. Все 1 в 1, единственное дочь неделю дистанционно училась, неделю очно. Та неделя, которая была в школе, сплошные контрольные, по 5-6 ежедневно".

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