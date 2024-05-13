НУШ нужно реанимировать: педагог рассказал, почему "пробуксовывает" реформа среднего образования в Украине

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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НУШ нужно реанимировать: педагог рассказал, почему 'пробуксовывает' реформа среднего образования в Украине

Педагог и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин делится, что реформа среднего образования "пробуксовывает", потому что учителя в большинстве выбирают программы обучения, которые максимально похожи на старые. По его словам, Новую украинскую школу следует реанимировать и принимать радикальные меры.

Об этом чиновник рассказал в интервью Украинскому радио. Он отметил, что у основателей идеологии НУШ были совсем другие взгляды в начале реализации реформы. Колебошин отметил, что сейчас система подстраивается под внешние параметры.

НУШ нужно реанимировать: педагог рассказал, почему ''пробуксовывает'' реформа среднего образования в Украине

"Учителя в большей степени выбирают программы, которые максимально похожи на старые программы. Они подстраиваются. Здесь нет ничего плохого. Потому что пока они дождутся учебника, пока они там поймут. Они себе думают: "Окей, я потихоньку буду переходить, может, в следующем классе я уже посмотрю, выберу". Но сейчас происходит мимикрия. Но это не то, что хотелось тем, кто закладывал идеологию НУШ на старте. Это фактически подстройка системы под такие внешние параметры",сказал педагог.

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"С моей точки зрения мы можем говорить о реанимации сейчас. Не о том, что косметический ремонт, а о реанимации. Ведь если какие-то меры радикальные не принимать, то это будет имитация реформы фактически. И то, что так классно началось, и то, что было воспринято, а в большей степени оно было воспринято, оно дискредитирует себя", – добавил он.

НУШ нужно реанимировать: педагог рассказал, почему ''пробуксовывает'' реформа среднего образования в Украине

Колебошин говорит, что в Украине действует академическая свобода. Согласно ей, каждый учитель и школа могут создавать свои собственные программы, соблюдающие стандарт, и утвердив их работать так. Однако, по его словам, единицы учебных заведений так делают. В частности, больше всего пользуются таким правом научные лицеи и образовательные центры.

"У нас по закону о полном общем среднем образовании, у нас академическая свобода полна, абсолютно. Каждая школа, даже каждый учитель может разработать свои отдельные программы, утвердить их в службе качества образования. Очень простая, кстати, процедура, и работать по своей программой. Конечно соблюдая стандарт. Я скажу что единицы школ по стране пользуются этой академической свободой. К несчастью. В большей степени это делают научные лицеи, традиционно сильные, мощные образовательные центры",делится чиновник.

Он добавляет, что все программы должны гарантировать школьникам компетентностный подход, социально-эмоциональные навыки и т.д.

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