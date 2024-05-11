Учителей нужно убеждать работать по-новому: работник образования рассказал, в чем проблема педуниверситетов в Украине

Педагог и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин уверяет, что проблема педагогических университетов в том, что в них до сих пор обучают по старой системе и впоследствии государство инвестирует в то, чтобы переучить учителей. По его словам, современные выпускники нуждаются в знаниях по реформе Новой украинской школы.

Об этом чиновник рассказал в интервью Украинскому радио. Он отмечает, что от того, что в школах появятся новые кабинеты, не улучшится прогресс НУШ. Колебошин подчеркивает, что учителей нужно убеждать работать по-новому и инвестировать в педагогов.

"От того, что в стране появится тысяча кабинетов по темам образования, не поедет Новая украинская школа никуда. Надо инвестировать в учителей, убеждать их, учить работать по-новому. А тех учителей, которые только становятся учителями в учебных заведениях, в педагогических колледжах, тех, кто делает шифт профессии и идут к учительству, такие тоже есть, их надо учить по лекалам уже Новой украинской школы. А у нас очень смешная история, когда во многих педагогических вузах учат по старым лекалам, научат работать с детьми, а потом государство уже инвестирует в то, чтобы их переучить", – сказал народный избранник.

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Он объясняет, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину произошел слом в системе образования. Кроме того, в наиболее ответственный этап, когда НУШ переходила с 4 в 5 класс, произошел ковид. И реформа начала "пробуксовывать", а учителя не верят в нее.

"Когда Новая украинская школа переходила из 4 класса в 5, мы как раз попали в ковид и в начало полномасштабного вторжения. И фактически самый ответственный этап, этап перехода, этап обучения учителей, просто вливать 1,5-2 миллиарда в оборудование и новую мебель – это карго-культ" , – говорит Колебошин.

Он отметил, что учителя начальных классов в большей степени убедились и поверили в НУШ. В то же время, Министерству образования и науки нужно приложить больше усилий в коммуникации с родителями и педагогами средней и старшей школы.

Напомним, украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский пояснил, что для того чтобы профессия учителя была высокооплачиваемой, необходимо улучшать знания и умения педагогов. Он считает, что из педагогических университетов выпускается только 20% специалистов, а остальные – "брак". Эксперт уверяет, что когда коэффициент полезного действия системы образования станет 80%, в Украине эта профессия станет престижной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук вступился за учителей, обвиненных в провале НУШ для 5-7 классов.

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