На выходе много ''брака''. Работник образования дал жесткое объяснение малым зарплатам учителей в Украине

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский пояснил, что для того чтобы профессия учителя была высокооплачиваемой, необходимо улучшать знания и умения педагогов. Он считает, что из педагогических университетов выпускается только 20% специалистов, а остальные – "брак".

Об этом Спиваковский рассказал в интервью OBOZ.UA. Эксперт уверяет, что когда коэффициент полезного действия системы образования станет 80%, в Украине эта профессия станет престижной.

"Маленькие зарплаты у учителей не от того, что они плохо работают или в бюджете вечно не хватает денег. А от того, что система образования на выходе выпускает очень много "бракованной продукции". Это когда выпускники мало что знают, умеют, могут и хотят". А если и знают, то не то, что нужно КПД системы образования лишь приблизительно 20%. А кто же захочет платить за 80% брака? Поэтому какая продукция – такова и зарплата. Хотя учителя в этом совершенно не виноваты", – говорит Спиваковский.

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Он добавляет, что украинская система образования не имеет целей повысить качество выпускников и не знает, как этого добиться. Специалист советует использовать алгоритм "7W". Для этого необходимо найти ответы на основные вопросы: зачем учиться? Чему учиться? Как учиться? Где учиться? У кого учиться? Сколько обучения стоит и кто за него должен платить? И какие в итоге будут получены результаты.

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