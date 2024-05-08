''Выпускники ПТУ должны зарабатывать $2-5 тысяч''. Владимир Спиваковский – о переутомлении детей в Украине, учителях-''знахарях'' и суперсиле ИИ

Украинские школьники не мотивированы учиться, ведь не понимают, зачем им это делать. Причина также кроется и в устаревшем содержании обучения и отсталости учителей от прогресса. Такого мнения придерживается ученый, специалист по образованию и президент международной образовательной корпорации Владимир Спиваковский.

В интервью OBOZ.UA работник образования детально рассказал, чего не хватает современным педагогам и как нужно менять подход к обучению в школах; объяснил, почему повышение зарплаты не решит проблему комплексно и как мотивировать молодежь идти учительствовать.

– Какие важнейшие проблемы, по вашему мнению, существуют сейчас в современном школьном образовании?

– Образование не выполняет свою главную миссию – обеспечивать образованными кадрами современные индустрии, которые уже работают на уровне 5.0. Образование находится на уровне 2.0. Это очень тормозит прогресс.

Образование до сих пор не знает слова "маркетинг". Поэтому у него нет ответов на семь базовых вопросов: зачем учить? Чему учить? Как учить? Где учить? У кого учиться? Сколько это должно стоить? И какой должен быть получен результат? Эти вопросы всегда есть в любой бизнес-модели, иначе невозможно даже начать любое дело.

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Поэтому пока образование не выработает для себя современную модель, до того времени будет отсталым и архаичным. Но как только оно начнет получать для себя ответы на эти вопросы, то сразу прыгнет вперед и вверх по всем параметрам.

– Последнее исследование PISA-2022 показало, что у школьников нет мотивации учиться. Как вы считаете, что мешает ученикам ее иметь? Что сделать для того, чтобы они желали получить образование?

– Если у ребенка нет ответа на вопрос "Зачем мне учиться?", то призывать его ходить в школу очень трудно. Тем более что содержание знаний (контент) устарело, технологии – старомодные, учителя отстают от прогресса и даже от учеников.

В школах, где детям объясняют ценность образования для их жизни (а не отмахиваются от этого вопроса), где для них готовят интересные многомодульные уроки, где учителя – харизматические личности, где все они дружат с искусственным интеллектом, там нет проблемы насильственной мотивации. Она там естественная.

– Во многих странах Европы и мира вводятся штрафы за прогулы школы. Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук поддерживает то, чтобы внедрять такую систему и в Украине. Ведь многие ученики перестали ценить то, что они могут получить бесплатно. Что вы думаете по этому поводу? Помогло ли это школьникам стать более ответственными в обучении?

– В нашей стране взят курс на финскую систему образования, в которой главными ценностями провозглашены толерантность, права детей, никаких оценок, забота о слабых, низкий уровень требовательности и ответственности. Возможно, это связано с финским нордическим характером и многовековыми традициями.

У нас эти элементы системы образования привели к снижению ответственности детей, родителей и учителей, что очень нравится многим родителям, которые не очень трепетно заглядывают вперед, потому что им важнее покой ребенка и чтобы его не перегружали.

Возможно, нужно было перенимать опыт Южной Кореи, уже опередившей Финляндию по критериям PISA за счет требовательности, усердия, жестких требований, состязательности и целеустремленности учеников. И плоды образования и экономики Южной Кореи более потрясающие, чем в Финляндии.

Относительно штрафов у нас. В мирное время система штрафов за прогулы могла бы считаться справедливой. Но в условиях войны и нехватки денег у родителей это мероприятие вряд ли приживется. Кнут ясен. Но где пряник?

– Чего, по вашему мнению, не хватает украинским школьникам в современной школе? Предметов, знаний, литературы и тому подобного... И чего наоборот – слишком много? В частности, Иванна Коберник рекомендовала уменьшить количество произведений, некоторые педагоги – количество предметов. Что бы вы изменили в обучающей программе?

– Я как-то видел интервью одной спортсменки-бегуньи на Олимпиаде, занявшей 17-е место, а на вопрос, как она себя чувствует, ответила: "Отлично. Главное, что я не устала!"

Так и с учебой. Одни ходят в школу, чтобы научиться. А другие – чтобы не уставать. Большинство людей являются пленниками старой системы образования, откуда еще со средневековья к нам перекочевали 15-20 предметов. Хотя за последние 100 лет мир уже сто раз перевернулся: появились десятки новых наук и тысячи открытий. Но система образования к ним слепа. А так не должно быть.

Уменьшение количества предметов и знаний приводит к деградации эрудиции и разума. В случае дефицита знаний мозгу некуда развиваться. А переутомление детей происходит не от количества уроков, а по трем причинам.

Во-первых, от шумовой усталости, когда дети постоянно кричат до 120 децибел. Во-вторых, от постоянных мини-стрессов, когда в течение дня ребенка по-всякому нервируют, и нервная система истощается. И в-третьих, большинство уроков настолько неинтересны, что они еще больше изматывают, чем игра в футбол.

В хороших школах, напротив, добавляют десятки новых тем: от искусственного интеллекта, блокчейна и нейросетей и до переработки информации, дополненной реальности и глобалистики.

Что бы я изменил? Установил бы пропорцию: 50% академических наук и 50% встроенных кейс-уроков (!). Определил бы спектр целей, которые привлекательны для детей и к которым они стремились бы. Ввел бы прогрессивные технологии, когда можно усваивать больше знаний за меньшее время. И еще штук 20 инноваций, которые я успешно внедряю в разных странах.

– Какой вы видите идеальную систему образования в школах Украины?

– Я на эту тему недавно издал "Атлас идеальной системы образования", ставший бестселлером в мире. Там 400 страниц хороших иллюстраций и описаний, из каких элементов должна состоять система образования, чтобы она максимизировала "человеческий капитал" и чтобы образование становилось привлекательным, выгодным и безусловной ценностью.

Все мы знаем словосочетание "система образования". Но если образование какое-то еще есть, то "системы" в нем точно никакой нет. Вот я и собрал все элементы в один пазл и составил алгоритмы, позволяющие осваивать знания быстрее, легче, глубже и надолго. Это и есть старт системы образования от ее низкого уровня 2.0. до уровня 5.0. Между ними разница такая же, как между телегой и самолетом.

– Какими навыками должен обладать современный учитель? Как заинтересовать учеников?

– Современный учитель от "не очень современного" отличается – как пилот самолета от водителя автобуса. Вроде бы функция у них одинаковая – возить людей, однако подготовка и умение разные.

Поэтому прежний вид учительской профессии постепенно отмирает и диверсифицируется на 20-30 смежных профессий: режиссер урока, сценарист урока, технолог урока, модератор, компетист, "пилот" знаний и т.д.

Это аналогично тому, как профессия знахаря, собиравшего травы и лечившего пиявками в средние века, постепенно трансформировалась в десятки медицинских профессий, от фармацевта и до кардиолога. В моем списке уже 40 новых учительских профессий. Это выведет образование до уровня 5.0, что сделает его увлекательным и более результативным.

И тогда не нужно будет насильно заинтересовывать учеников: танцевать перед ними, петь песни, уменьшать количество уроков, не ставить оценки и постоянно потакать им. Дети сами потянутся к знаниям, потому что по своей природе они очень любознательны. Это мы, взрослые, убиваем в них тягу к знаниям – тем, что не умеем их оптимально подавать. А теперь, когда мы поняли, как функционируют в мозгу нейросети, на место скучных учебников придут полезные и интересные интегрированные кейс-уроки.

– Последние опросы показывают, что учителя не хотят идти работать по специальности, потому что имеют малые зарплаты и перегруженность. МОН ставит своей целью сделать эту профессию престижной. Какой стратегии нужно придерживаться, по вашему мнению, чтобы молодежь хотела идти в педагогическое образование?

– Маленькие зарплаты у учителей не оттого, что они плохо работают или в бюджете вечно не хватает денег. А оттого, что система образования на выходе выпускает очень много "бракованной продукции". Это когда выпускники мало что знают, умеют, могут и хотят. А если знают, то не то, что нужно. То есть КПД [коэффициент полезного действия] системы образования всего примерно 20%. А остальные – это "брак". А кто захочет платить за 80% брака? Поэтому какая продукция – такая и зарплата. Хотя учителя в этом совершенно не виноваты.

Как только этот КПД будет хотя бы 80%, тогда эта профессия станет престижной и высокооплачиваемой. И тогда в эту профессию побегут работать и зарабатывать.

К сожалению, пока наша система образования не имеет таких амбициозных целей, как повысить качество выпускников. Но она и не знает, как этого добиться. Хотя система 7W, которая даже внедряется на Западе, успешно действует.

Это точный алгоритм, отвечающий на 7 базовых вопросов: зачем учиться? Чему учиться? Как учиться? Где учиться? У кого учиться? Сколько обучение стоит и кто за него должен платить? И какие в итоге будут получены результаты? Всё просто.

– Как вы оцениваете реформу старшей школы, которую внедряет МОН? Положительный ли это опыт для украинской системы образования? Почему, по-вашему, значительное количество родителей не поддерживает ее?

– Потому что она не учитывает запросы родителей. Вот вы идете в магазин за хлебом, а вам там дают огурцы... Что вы скажете? Поэтому какие-либо такие искусственные схемы "сверху" не имеют перспектив. Ведь пока учат профессиям, неожиданно выяснится, что таких профессий уже нет. И что тогда?

Когда я осуществлял реформу образования в отдельно взятой Киевской области, я привлек к ней все слои населения и стейкхолдеров. Сначала определил, что должно быть на выходе, а потом – как к этому выходу прийти. И все вышло. Нельзя же ремонтировать неизвестно что без понимания того, что должно быть на выходе.

– В Великобритании, об обучении в которой мечтают многие школьники, в старшей школе дети имеют малое количество предметов по определенному профилю. Как вы думаете, что следует принять во внимание нашему государству, чтобы шагать в направлении такого образования?

– Образование – это не только количество предметов, и даже не синусы и валентности. Это многовековые традиции страны, ее экономический уровень, амбиции страны, менталитет родителей и новое устройство глобального мира.

Учитывая, что бренд финской системы образования настолько вдохновил все страны мира, туда даже организовали всемирный образовательный туризм. И все страны пытались перенять оттуда все лучшее и внедрить у себя… Но ни у кого ничего не получилось. Удивительно, да?

Из этого я заключил, что одной универсальной идеальной системы образования сразу для всех стран быть не может. Потому что здесь действует "закон необходимого разнообразия", когда лучшее возникает не от заимствования передовых технологий, а от конкуренции разнообразных технологий. И первенство последовательно переходит от одних стран к другим.

Чтобы быть конкретнее, скажу, что идеальная пропорция в системе образования может быть в таком коктейле: 60% "нашего национального" + 20% "британского" + 20% "всего лучшего, что есть в мире". Здесь на месте "британского" образца может быть сингапурский, финский, японский или какой-нибудь другой, который понравится людям или министру – организатору реформы.

– Реформа старшей школы предполагает углубленное изучение предметов в профессиональных (профессионально-технических) училищах. МОН планирует, что с началом изменений в ПТУ будут поступать не менее 45% учеников. По вашему мнению, это оправданные надежды? Почему сейчас украинские школьники не хотят идти в ПТУ и получать рабочие профессии, а продолжают обучение дальше?

– Потому что у нас никто не проводит образовательный маркетинг, что кому и зачем нужно. У нас с давних времен считается, что ЗВО – это престижно, а ПТУ – это отстой. А это не совсем так. Что нужно в нашем случае сделать, если демографические изменения привели к тому, что производить продукцию "руками" некому? Ответ прост: нужно всенародно и публично объявить, какие у нас будут передовые отрасли.

Например, вооружение, ракетостроение, IT, строительство, продовольствие, атомная и зеленая энергетика, малый бизнес и т.д. И что в этих приоритетных отраслях будут зарплаты в $2-5 тыс. в месяц. Тогда ученики будут видеть эти перспективы и не стыдиться двигаться к этому перспективному авеню.

В Калифорнии сантехники и электрики зарабатывают в год более $100 000 и очень довольны. Вообще в мире разные виды сервиса стали очень выгодными и популярными. Итак, у кого руки растут "из правильного места", у того возникнут отличные перспективы – работа спокойная, всегда востребованная и денежная. Поэтому государству здесь нужно проводить то, что называется "агрессивным маркетингом", призывая молодежь разными "плюшками" в эти сектора сервиса.

– Одна из украинских учительниц, которая сейчас работает в Великобритании, рассказывала, что там другие дети, потому что они больше интересуются жизнью педагогов и не испытывают страха в общении. Среди украинских школьников существует некий барьер. Как вы считаете, почему за границей доверие к учителям больше, чем в Украине?

– Потому что у нас исторически отношения учитель – ученик выстраивались как начальник – подчиненный. Учитель предписывает и контролирует, а дети подчиняются. На Западе отношения между ними не столь диаметрально резкие.

Учителя не стесняются рассказывать детям подробности своей личной жизни: почему рассталась, куда поедет летом, кто дедушка, почему именно так одевается, чем увлекается, какую музыку слушает и какие книги читает. Для учеников это бесценный чужой опыт, который они потом сами для себя осмысливают или чатятся с друзьями, активно обсуждая это.

– Как вы относитесь к ИИ – он помогает или, наоборот, мешает в школе? В частности, некоторые учителя говорят, что это один из способов списать. Есть педагоги, которые пользуются им в подготовке к урокам.

– ИИ – это мой герой и друг. Я однажды задал ему такой вопрос: "Если ты так всемогущ, то можешь ли ты решить какую-то задачу, которая веками не решается? Имеешь ли ты такую суперсилу?"

И я у него такую суперсилу нашел. Он решил вековую задачу системы образования, которую не могли решить миллионы учителей с древних веков.

Задание формулируется просто: "Как научить ребенка учиться?". Ведь столько в мире написано на эту тему книг, защищены диссертации и проводятся конференции. И что? Ничего! И вот он показал простой алгоритм, который я теперь ко всеобщей радости учеников активно применяю и популяризую.

Кроме того, я каждый день с ним разговариваю несколько часов, готовя реформы образования для разных стран. И он выдает отличные идеи и системно их оформляет.

Что касается проблемы списывания, то, к сожалению, учителям придется перестраиваться на новые технологии проверки знаний, формулируя задачи и упражнения совсем по-другому. Так, чтобы списывание было невозможно в принципе. Внедрять не карательные меры, а технологические.

– Сейчас многие молодые учителя преподают свои уроки в ТікТок, чем увлекают сеть и привлекают внимание украинцев к образованию. Как вы относитесь к таким модным веяниям?

– Использование TikTok в образовании – это способ адаптации к изменчивым медиа, преимуществ молодого поколения и создания образовательного контента в формате, который им нравится и с которым они наиболее знакомы.

Секрет состоит в том, что эти учителя и ученики там находятся на одной волне драйва от полученных знаний. Благодаря чему? Благодаря кратким обучающим видео, использованию мемов, интерактивным задачам и квестам (challenges), лайфхакам и Q&A-сессиям.

Все проходит легко, быстро и насыщенно, особенно когда поддерживается темп, знания идеально упакованы и органически усваиваются мозгом.

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