''Им действительно не безразлично'': учительница из Украины по своему опыту назвала разницу между британскими и украинскими школьниками

Украинская учительница, находящаяся в Великобритании, Надежда Майбогина рассказала, что главное отличие между британскими и украинскими школьниками в том, что детям за границей не безразлично то, какие хобби у педагога и как он проводит свое свободное время. Она отметила, что ученики ее класса всегда интересуются, что она будет делать в выходные, советуют, что посмотреть и спрашивают о ее впечатлениях от поездок или других событий в жизни работницы образования.

Несмотря на то, что британские школьники, как и все обычные дети, могут невнимательно слушать, мешать проводить урок или кривляться, но у них есть черты, которых не имеют украинские ученики. В частности, они искренне просят прощения за плохое поведение на уроках и не обижаются на учительницу за наказание. Об этом педагог рассказала в Facebook.

"Тот, кто вел себя плохо и получил "наказание", после урока обычно сам подходит ко мне и искренне извиняется, хотя я и не просила и не ожидала. "Мисс, мне очень жаль, что я так себя вел. Это правда" "Мисс, я ценю Ваши уроки, просто не удержался". Я еще ни разу не видела, чтобы кто-то из них обиделся на меня, хоть по ученической логике, у них были на это причины", – делится Майбогина.

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Она отмечает, что британские дети всегда ведут себя свободно и не боятся взрослых. Педагог объясняет, что они могут спросить ее о том, какую она любит слушать музыку, каким спортом занимается или о ее политических взглядах. В то же время украинские школьники в таких ситуациях все равно ощущают определенную иерархию.

Учительница также подчеркнула, что не владеет в совершенстве английским языком, однако школьники ни разу не упрекнули ее за это. Она уверяет, что такое поведение является логическим продолжением британского общества.

"Собственно, такое поведение учеников является логическим продолжением здорового английского общества. Мы часто говорим о том, что украинскому учителю не хватает уважения со стороны учеников. А мне так ценны доброта, человечность и равенство, которые я испытываю в общении с моими английскими учениками. "Мисс, берегите себя, мы будем Вас ждать", – слова, которые мои ученики сказали перед моей поездкой в Украину", – рассказала Майбогина.

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