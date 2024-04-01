Пример для Украины. Почему в английских школах нет классных руководителей и кто выполняет их функции

В Великобритании в школах нет классных руководителей, а их функции выполняют разные специалисты. В этой стране считают, что ни один человек не обладает таким спектром компетентностей, чтобы сделать все качественно. Поэтому в учебном заведении есть не менее 5 работников, которые помогают в решении вопросов по разным направлениям.

Об этом в Facebook рассказала украинка, работающая учителем в британской школе, Надежда Майбогина. По ее словам, благодаря распределению обязанностей, в английском учебном заведении вокруг ученика с его проблемами работает целая команда профессионалов с разной специализацией и фокусом на тот или иной аспект успеваемости. Кроме того, специалисты обладают четким алгоритмом, как действовать в конкретной ситуации. В Украине же все это делает один человек.

"Классное руководство по своей сути – это звено старой, советской авторитарной структуры, где цели достигаются не путем профессиональности и специализации, а благодаря четкой иерархической структуре, давлению, созданию искусственных "соревнований" между классами", – отмечает Майбогина.

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Образовательные работники, выполняющие функции классного руководителя в британской школе:

Tutor – учитель-предметник, занимающийся организационными вопросами одной из групп. В частности, он регистрирует каждый день детей в электронном журнале, проверяет наличие домашних заданий по всем предметам, помогает в коммуникации с другими специалистами в школе, общается с родителями и учениками.

Progress leader отвечает за академическую успеваемость школьников всей параллели. Он работает с аналитическими отчетами, однако не готовит их, отслеживает слабые места детей, принимает решение о переводе школьника в ту или иную группу или курс, поощряет успешных, отвечает за необходимость дополнительных занятий для отстающих. Также этот специалист общается с родителями и директором учебного заведения об академических целях.

Pastoral officer занимается вопросами поведения в школе. В частности, разрешает конфликты, буллинг, проводит воспитательные часы, коррекционную работу с учениками и принимает решения о дополнительных мерах по улучшению поведения.

Attendance leader контролирует посещение школьниками уроков. В случае, если ребенок присутствует на занятиях менее 85% обучения, этот специалист может обращаться в органы опеки.

Head of Year отвечает за комплекс действий относительно проблемных детей, школьников с особыми образовательными потребностями. Кроме того, именно этот человек играет главную роль в принятии решения об отстранении ученика от учебы.

Майбогина также обращает внимание, что в британской школе есть специалист, занимающийся подготовкой аналитических отчетов для каждого из вышеперечисленных работников. Административная команда, которая отвечает, в частности, за переписку с родителями или другими участниками образовательного процесса. Кроме того, в учебном заведении есть директор, заместители, помощники, ИТ-работники.

По словам учительницы, распределение полномочий классного руководителя дает ряд преимуществ. А именно:

Переход от реактивного к проактивному управлению: фокус на целях, а не на проблемах.

Специализация и оптимизация рабочих действий.

Децентрализация и баланс принятия решений.

Развитие командной работы.

Минимизация рисков.

Стимулирование участия и ответственности.

В украинской школе за все эти аспекты отвечает классный руководитель. Кроме того, он должен заниматься хозяйственными, организационными вопросами, различными проектами, олимпиадами, конкурсами, сопровождением детей. К тому же добавляется куча бумажной работы, совещания, педсовета, встречи с родителями, дни открытых дверей и т.д.

"Думаю, что это далеко не весь перечень. И это не освобождает классных руководителей от преподавания собственного предмета. Не секрет, что такие уроки превращаются в "классные" часы. Вспоминаю, как любые "вычитки" классных руководителей директором заканчивались словами: " Это говорит о том, что вы не умеете работать с родителями". Итак, "работать" с родителями, то есть быть "в постоянном контакте" – это еще одна из функций классного руководителя", – отмечает Майбогина.

То есть, по ее словам, педагог должен нести ответственность за многие функции, а в случае несоответствия может оказаться у директора "на ковре". В то же время такой учитель часто единственный человек, который держит контакт с родителями школьников. Так что нередко, когда с классным руководителем "не сложилось", от этого могут страдать ученики.

По ее мнению, для того чтобы облегчить работу классных руководителей, их следует обеспечить мощной электронной управленческой системой.

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