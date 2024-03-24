В старших классах всего три предмета: как школы в Великобритании помогают детям выбрать профессию и что следует принять Украине во внимание

В Великобритании ученики старших классов изучают три предмета, которые они выбирают самостоятельно для своей будущей профессии. В частности, они могут определить свое направление среди академических курсов А-level, которое предусматривает гибкость при поступлении в университет, BTEC – когда у школьников уже будут определенные практические навыки, однако они еще не определились, хотят ли поступать в заведения высшего образования. И последний – T-LEVEL, на котором дети в течение двух лет учат только один предмет, ведь уже определились со специальностью.

Украинка Надежда Майбогина, работающая учителем в британской школе, рассказала в Facebook, каким образом английские школы помогают детям выбрать свою профессию и на что следует обратить внимание Украине. Педагог назвала важные мероприятия учебных заведений, благодаря которым ученики старших классов могут понять, чем они хотят заниматься в будущем и какие предметы им следует выбрать в старших классах.

В частности, в учебных заведениях есть офис советника карьеры. Воспользоваться его рекомендациями могут как родители, так и школьники в любое время. Кроме того, на стенах коридоров ученики видят стенды с информацией о различных профессиях, заработных платах, карьерных путях и рынке труда.

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По словам Майбогиной, в конце 10 года обучения в школе (9 класс в Украине) дети проходят неделю практики в компаниях, которые они самостоятельно выбирают. В случае, если школьники не могут ее найти, в этом помогает школа, ведь имеет предварительные договоренности со многими организациями, открытыми для практикантов.

Кроме того, школьники старшей школы могут посещать в течение нескольких недель компании, соответствующие профилю, по которому учатся дети. По словам педагога, будущие выпускники свободно передвигаются по офису и общаются с любым работником организации по любым вопросам.

Также школьникам организуют ярмарки профессий, на которых представлены разные компании. Более того, ученики старших классов несколько раз в год ездят в университеты, где могут пройти пробные занятия по выбранному профилю. В отличие от Украины, где дети слушают ректора в большом зале.

Большую часть 13 года обучения или 2-го года колледжа, будущие студенты проводят в компаниях по профилю, который они избрали изучать.

Учебные заведения также работают и над осведомленностью учителей. В частности, в школах практикуют дни обучения педагогов, когда им рассказывают важную информацию об университетах, интересных историях выпускников, карьерных возможностях и о том, как они должны вдохновлять детей быть успешными и поступать в те учебные заведения, которые будут способствовать профессиональному развитию абитуриентов.

Педагог отмечает, что в Англии ее удивляет системность, комплексность, вовлеченность родителей и учителей, бизнеса и общественного сектора в том, чтобы любой ребенок смог в конце концов выбрать желаемую профессию и стать успешным в ней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка, работающая в Великобритании, назвала существенную проблему системы образования в Украине.

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