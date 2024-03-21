''Зачем мне учить ваш предмет?'' Украинка, работающая в Великобритании, назвала существенную проблему системы образования в Украине

В украинской системе образования существует проблема сосредоточенности на предметах, необходимых только для сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО) или Национального мультипредметного тестирования (НМТ). Вместо этого другие уроки становятся второстепенными, а ученики спрашивают педагогов, для чего им учить то, что не понадобится на экзаменах. На это обратила внимание украинка Надежда Майбогина, работающая учителем в школе Великобритании.

Просветительница в своем сообщении в Facebook заметила, что высокие результаты полученные школьниками на ВНО или НМТ считаются достижениями школы, а администрация учебных заведений часто не обращает внимания на значение тех предметов, по которым не нужно сдавать экзамены. По ее мнению, от этого страдают не только дети, ведь не могут понять, на чем им концентрироваться. Педагог уверяет, что тяжело также и учителям, которые вынуждены поддерживать качество обучения, при этом не перенапрягать школьников в такой ответственный момент.

Напомним, в Украине с 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России в Украину выпускники школ сдают НМТ вместо ВНО.

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"Сконцентрированные только на 3-4 предметах ВНО, украинские ученики задают учителям "второстепенных" предметов вопрос: "А зачем мне учить ваш предмет?". Высокий результат ВНО является не только путевкой во взрослую жизнь, но и считается достижением школы. Поэтому и руководство, не секрет, часто закрывает глаза на такое отношение учеников к не-ВНО-предметам", – пишет Майбогина.

Она обратила внимание, что у украинских школьников в начальных классах есть минимум предметов, количество которых постепенно увеличивается. В средней школе их становится около 13, а в старшей – 17-18. Несмотря на то, что некоторые учебные заведения предлагают профильную специализацию, выбор предметов не так широк и как правило коллективен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка поделилась интересными фактами об обучении в Великобритании.

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