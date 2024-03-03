Раздают шпаргалки, а правило ''учитель всегда прав'' не работает: украинка рассказала интересные факты об обучении в Великобритании

Мама украинской школьницы и преподавательница английского языка Ирина Кордонская, которая находится в Великобритании, рассказала про особенности обучения в иностранной школе. Она отметила, что британские ученики не носят домой тетради и учебники и не выполняют домашнее задание. По ее словам, преподавание родного языка отличается структурой, методикой и оцениванием. В частности, дети всегда могут аргументировать свои мысли, а правило "учитель всегда прав" не работает.

Об этом Кордонская написала в Facebook. Она отметила, что если бы уроки родного языка были такими же, как в Британии, то школьники любили бы их больше. В частности, по ее словам, если бы вместо изучения правил и разбора предложений дети могли больше читать, писать, то они раньше научились бы высказывать свои мысли.

Первое, на что обратила внимание украинская преподавательница, это структура в английской школе. Почти сразу она заметила, что у школьников не делят язык и литературу, а изучают это интегрированным курсом.

"Дети читают отрывки разных произведений, на их основе изучают грамматику, пунктуацию, стилистические средства, словарный запас", – делится Кордонская.

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Она добавляет, что когда школьники проходят какое-то произведение, то пишут разные эссе, рассказы и стихи. Однако это не происходит так, что учитель заходит в класс и говорит: "Достали тетради, сегодня пишем произведение на тему…". Для того чтобы написать задание, школьников готовят к этому. В частности, сначала разбирают примеры схожих произведений, затем пишут план и получают "скелет".

"Больше всего мне запомнилось, когда дочь писала рассказ, где акцент был сделан на описании местности. В "скелете" вопрос: "Где ты находишься? Оглянись вокруг, что ты видишь? Какие цвета тебя окружают? Какие запахи и звуки тебя окружают? Вокруг тебя есть люди? Как они выглядят? Какие ощущения у тебя вызывает это место? И т.д.", – делится мама школьницы.

При выполнении этого задания у детей почти готова половина произведения. Кроме того, им раздают "шпаргалки" о том, как можно начинать предложения, связывать их между собой и делать так, чтобы речь звучала связно и непринужденно, подчеркивает педагог.

Писать произведения можно о чем угодно. В частности, мама школьницы отмечает, что ее дочь любит сочинять мистические истории и учитель, во время проверки, пишет, что ему интересно узнать, что будет дальше.

Что касается системы оценивания, то педагог имеет две ручки – фиолетовую и зеленую и каждое произведение школьника разбирается "по крупинкам". Зеленой пишутся поощрения, а фиолетовой ошибки вместе с объяснениями. Тем не менее, каждый школьник имеет право аргументировать свое несогласие с мнением педагога. Правило "учитель" всегда прав" в Великобритании не работает.

Кордонская поделилась, что ее дочь должна сдавать экзамены в "grammar school", где дети по определенным причинам должны учить больше других. По ее словам, при сдаче экзаменов она будет получать на 10% больше времени, а дети-дислексики на 25% .

"Дочка говорит: "мама, они ходят на дополнительные занятия, дольше пишут, но все знают, что они умные, просто им сложнее, а у нас на таких просто говорят, что они тупые", – делится украинка.

Делая выводы, педагог обратила внимание, что ее дочь хочет вернуться домой, однако не знает, как сможет снова пойти в украинскую школу после иностранной.

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