''НМТ сдают по приколу''. Игорь Ликарчук – о реформе старшей школы, подводных камнях 12-летнего образования и причине, почему ученики не хотят идти в ПТУ

Экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования доктор педагогических наук и профессор Игорь Ликарчук* в первой части интервью OBOZ.UA поделился мнением о проблемах, возникающих в школьном образовании. В частности, бывший чиновник рассказал о вопросах сертификации учителей, проблемах с закрытием учебных заведений в селах и о том, почему он поддерживает введение практики штрафов для школьников.

Чем Национальный мультипредметный тест отличается от внешнего независимого оценивания, почему находящиеся за рубежом выпускники регистрируются на НМТ и нужна ли Украине 12-летняя система образования в школах? Об этом и другом – во второй части разговора с Игорем Леонидовичем.

– Сейчас будущие выпускники готовятся к сдаче Национального мультипредметного теста. Многие школьники и родители недовольны таким количеством предметов в один день и подряд. Как вы думаете, отразится ли это на результатах, которые получат выпускники на экзамене? Татьяна Вакуленко отмечала, что в будущем возможен возврат внешнего независимого оценивания, однако за основу все же будет взят НМТ. Какой из экзаменов лучше оценивает знание школьников?

– Сравнивать результаты ВНО и НМТ нельзя. Это разные тестовые конструкции, разные типы задач, логика их построения и т. д. О качестве тестов с научной точки зрения можно говорить, если есть грамотно сделанный психометрический анализ тестов. И желательно – независимыми экспертами. К сожалению, независимого психометрического анализа тестов НМТ я не видел. А психометрические результаты, которые официально опубликованы, выглядят несколько странно.

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В то же время психометрические характеристики тестов ВНО всегда определялись с участием очень профессиональных зарубежных экспертов. Поэтому с позиций теории педагогических измерений ответить на вопрос, какой тест – ВНО или НМТ – лучше "оценивает знания", не могу. А с позиций стороннего наблюдателя...

Посмотрим на количество абитуриентов, которые по результатам ВНО и НМТ получили самые высокие результаты. Во ВНО таких мы считали единицами или десятками, а в НМТ их считают тысячами… При этом замечу, что ВНО всегда сдавало большее количество людей, чем тех, кто сдает НМТ. Гигантский рост числа тех, кто очень успешно сдает тесты, бывает тогда, когда абитуриенты либо массово угадывают ответы, либо пользуются какими-то вспомогательными источниками при сдаче теста, либо работают какие-то другие факторы.

– Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий и УЦОКО отмечают, что многие выпускники школ, которые находятся за границей, регистрируются на НМТ, выбирая украинское образование. По вашему мнению, почему так?

– Очень надеюсь, что эти люди хотят вернуться в Украину и учиться в украинских университетах. Верят, как и мы все, что эта проклятая война закончится и наступит мир. Но я не идеалист. Имея многочисленные контакты с родителями выпускников школ, которые сейчас за границей, могу утверждать, что многие из них регистрируются для прохождения НМТ по принципу "возможно, пригодится" или говоря молодежным сленгом, "по приколу". Тем более что особых проблем со сдачей НМТ нет.

Огромное количество 200-балльщиков по результатам НМТ в предыдущие годы, как говорится, "вдохновляет". Недаром среди абитуриентов тесты НМТ называют "угадайкой". Но в этом контексте меня тревожит другое. Недавно общался с владелицей агентства, которое занимается образовательным туризмом. Иными словами, помогает выпускникам украинских школ стать студентами зарубежных университетов. Так в этом агентстве, по утверждению его владелицы, у аналогичных субъектов этого бизнеса сейчас бум. Количество клиентов ежедневно растет в геометрической прогрессии, что внушает досадные мысли о перспективах приема в украинские университеты в этом году… Да еще и на фоне реформирования их сети.

– В этом году повысили пороговый балл для вступления в ЗВО. По вашему мнению, это может отразиться на количестве поступающих?

– Могу только приветствовать такое решение. Но опять же, если количество сдающих НМТ на 190-200 баллов будет учитываться тысячами, то на качество отбора абитуриентов такое решение никак не повлияет.

– В Украине с 2025 года состоится пилотирование реформы старшей школы. Как вы считаете, насколько эффективно это отразится на качестве образования детей?

– Это очень сложный вопрос, несмотря на то что я огромный поклонник профильной школы и, будучи в составе нескольких рабочих групп, готовивших действующие законы об образовании, категорически отстаивал эту идею. Но сегодня у меня очень много вопросов, на которые не могу найти ответ. И от которых полностью зависит качество образования.

Первый вопрос – есть ли запрос украинского общества на профильную школу. Потому что у законодателей и управленцев желание ее ввести может быть, а вот нужна ли она обществу – неизвестно. Я не видел ни одного научного обоснования этой потребности или даже результатов серьезной социологии. Все-таки мы живем в демократическом обществе, и мнение соискателей образования и их родителей преобладает над позицией чиновников и законодателей. Тем более что хорошая идея профильной школы, которая к нам завезена с Запада, там уже давно не новация. Там сегодня мощно работают над индивидуальными образовательными траекториями соискателей образования.

Второй вопрос состоит в том, что профильную школу нельзя отождествлять с т. н. "старшими классами" существующих учреждений общего среднего образования или с обучением в бывших профтехучилищах, которые теперь назовут профессиональными лицеями. Профильная школа должна стать совершенно новым типом учебных заведений во всем. Начиная от отдельного помещения и заканчивая технологиями и содержанием учебы. Готовы ли мы к этому и сможем ли в условиях военного и послевоенного времени это сделать? Уверенности в этом нет. Только очень не хочу, чтобы профильной школой назвали перекрашенные старшие классы заведений общего среднего образования, бывшие ПТУ (учреждения профессионального образования) и гамузом – все колледжи. К сожалению, как мне кажется, сегодня просматривается именно такой путь.

Третий, чрезвычайно важный вопрос – педагоги, которые будут работать в профильной школе. Готово ли большинство из них работать в профильной школе? Очень хотел бы дать утвердительный ответ. Но я не могу. Сможем ли за три года массово переподготовить тысячи и тысячи педагогов для работы в профильной школе? Может быть, что и сможем. При условии, если у работающих педагогов будет мотивация стать профессионально другими и получать за это должную зарплату. Пусть не 4000 долларов, но и не сегодняшнюю скудную зарплату.

Кроме того, давайте не забывать, что очередей желающих работать в учебных заведениях нет. Более того, в общем среднем образовании есть уйма вакансий. Давно нет конкурсов в педагогические университеты. Обычно в эти заведения высшего образования идут те, кто никуда в другом месте не смог поступить. Сможет ли при таком кадровом кризисе эффективно существовать профильная школа? Риторический вопрос.

– Согласно реформе, школьники будут учиться 12 лет, а МОН уверяет, что таким образом удастся снизить нагруженность детей уроками. Что вы думаете по этому поводу? Нужно ли детям учиться на год дольше и действительно ли это поможет разгрузить программу и будет способствовать тому, что из школы будут выходить зрелые и сознательные выпускники?

– Да, мы едва ли не единственная страна в Европе, в которой нет 12-летки. Но при этом стыдливо молчим, что в других странах отсчет 12 лет начинается с 3,4,5 лет. Чтобы выпускники не заканчивали 12-летку в детородном возрасте… Между прочим, когда только начинали говорить о 12-летке, я лично настаивал на том и убеждал, что один год нужно добавить снизу… Это тоже очень важный мотивационный фактор: стоит ли ребенка отдавать в школу, которую он окончит почти в 19 лет…

Относительно того, будут ли из профильной школы "выходить зрелые и сознательные выпускники". Это меньше всего зависит от "загруженности" программы и продолжительности обучения. Качество образования зависит от двух факторов. Первый – мотивация ученика получить качественные знания. Второй – качественная и продуктивная работа учителя. Все остальное – вторично.

Что у нас делается, чтобы ввести новые мотивационные факторы для соискателей образования? Ничего… В обществе давно сформировалось убеждение, что стать богатым и успешным можно и без качественного образования. Безграмотные и малообразованные могут быть даже народными депутатами, возглавлять громады, руководить министерствами и т. д. Что изменит профильная школа в этом контексте?

– МОН также значительную ставку делает на профтехобразование, планируя, что многие поступающие пойдут учиться в такие заведения. Согласно недавно опубликованной статистике, выпускники таких заведений и бакалавры предпочитают продолжать обучение, а не идти работать. В частности, из-за непривлекательности предлагаемых вакансий и неготовности к работе. Поможет ли реформа изменить подобную ситуацию?

– МОН планирует, что в профессиональные лицеи должны пойти 45% выпускников гимназий. Стратеги профильной школы очень любят ссылаться на опыт зарубежных стран, в которых получение профессионального образования (рабочей специальности) очень престижно среди молодежи. Да, но они при этом не хотят размышлять над тем, что мотивирует зарубежных выпускников с большим желанием идти приобретать профессии строителей, электриков, сантехников, портных и т. д.

Мои небольшие изыскания по этому вопросу свидетельствуют о нескольких таких мотивационных факторах.

Первый – отношение в обществе к людям рабочих профессий и их социальный статус.

Второй – заработная плата и условия труда тех, кого мы сегодня называем "рабочим классом".

Третий – условия получения профессионального образования.

Есть ли такие мотивационные факторы в Украине? Нет… И этому есть много причин, в том числе и тех, на которые образовательные реформаторы и агенты перемен никак не повлияют, сколько бы они ни говорили о престижности, важности, потребности в получении рабочих профессий (более подробно о ПТУ Игорь Ликарчук рассказывал здесь).

– Недавно МОН предоставило рекомендации изданиям по правильному употреблению терминов и аббревиатур. Как вы их оцениваете?

– Насколько я знаю, ни один нормативный документ не делегирует МОН право давать рекомендации по применению терминов и аббревиатур. Чиновнику, которому такая идея пришла в голову и он его реализовал, нужно найти другое место работы. И все.

– Как вы видите образование в Украине через 5 лет?

– Это вопрос, на который ответа нет. Потому что никогда не занимался строительством мармеладных дворцов на кисельных берегах. В стране война. Жестокая и кровопролитная. Мы все ждем нашей победы и верим в нее. И победа будет. После победы начнется другая жизнь. Страна будет другой. Память о павших, об уничтоженном цвете нации не даст нам возможность делать и думать иначе. Именно тогда и придет время говорить о новой школе, о новом образовании. Учитывая новые реалии украинской жизни.

*Игорь Ликарчук: общий стаж работы в образовании – почти 50 лет. Один из тех, кто внедрял в Украине Внешнее независимое оценивание. По результатам многочисленных социологических исследований оно признано наиболее эффективной образовательной реформой времен независимости Украины.

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