''Не хочешь хорошо учиться – пойдешь в ПТУ'': Ликарчук указал на проблему реформы старшей школы в Украине

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук отметил, что реформа старшей школы испытывает значительную проблему. По его словам, ученики не хотят поступать в заведения профессионального образования, ведь у них нет мотивации, которая есть у студентов за рубежом. В частности, там другое отношение к людям рабочих профессий, социальный статус, условия труда и заработная плата.

Об этом Ликарчук написал в Facebook. Он отметил, что даже несмотря на изменения названий из "профессионально-технического училища" на "профессиональный лицей" не добавит мотивированности к обучению. Поэтому школьники, которые не смогут достичь успехов и стать учениками академических лицеев, просто вынуждены будут идти в ПТУ.

"Если мотивации учиться в заведениях профессионального образования у тех, кто не сможет стать учеником академического лицея, не будет, то фраза "Не хочешь хорошо учиться – пойдешь в ПТУ", может снова актуализироваться. Как и второсортность заведений профессионального образования. И тогда академические лицеи станут местными элитными (в худшем смысле этого слова) учебными заведениями", – отмечает Ликарчук.

Видео дня

По словам педагога, если бы подростки имели желание так учиться, то уже сейчас такие заведения были переполнены девятиклассниками. По его мнению, оно не появится и до 2027 года, когда начнется реформа старшей школы.

Кроме того, бывший чиновник обращает внимание, что согласно реформе, получить документ о присвоении рабочей квалификации можно будет без обучения в учреждении профессионального образования и без общего среднего. Это может стать одной из причин непопулярности этого обучения среди школьников.

Бывший руководитель УЦОКО отмечает, что 95% учреждений профессионального образования, которые станут лицеями, не имеют современных условий, оборудования, механизмов, транспорта и т.д. По его словам, у молодых людей не появится мотивация, если им придется учиться на устаревшей технике.

Он также обращает внимание на проблемы общежитий и питание в них. Ведь значительному количеству школьников придется ездить в другой населенный пункт, потому что создать профессиональный лицей с "нуля" невозможно. Ликарчук говорит, что не все родители будут готовы отпустить своих детей в те условия, которые там сейчас существуют для девятиклассников.

Он отмечает, что это также влияет на мотивацию и показывает равенство условий получения образования. В частности, педагог обращает внимание на перечень профессий, ведь большинство из заведений профессионального образования предлагают в основном направление повар. Но не все хотят ее получать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно реформе старшей школы в Украине планируется по 17 предметам покинуть 12, а 45% выпускников будут учиться в ПТУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!