Какие изменения ждут старшую школу в Украине: из 17 предметов оставят 12, а 45% выпускников пойдут в ПТУ

С 2027 года в Украине начнется реализация реформы старшей школы. Согласно ей, ученики 10-12 классов смогут самостоятельно выбирать свой путь в системе образования. Для воплощения проекта Министерство образования и науки предусмотрело создание определенных возможностей. В частности, школьники смогут изучать два уровня каждой отрасли – основной (базовый) и углубленный (профильный), а программы в лицеях будут иметь как "узкие" предметы, так и интегрированные курсы.

Об этом Минобразования сообщило на официальном сайте. Согласно проекту, содержание образования станет более гибким. Подростки будут изучать определенное количество обязательных дисциплин, количество часов на которые будет постепенно уменьшаться, и вариативную часть в пределах выбранного профиля, время на изучение которой, наоборот, станет больше.

Согласно реформе, каждый лицей будет иметь по меньшей мере три кластера для формирования профилей: STEM, языково-литературный, общественно-гуманитарный. Для изучения обязательных предметов в учебных заведениях будут формировать фиксированные классы, а во время обучения на выборочном цикле будут создаваться межклассные группы.

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По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Натальи Пипы, реформа старшей школы предусматривает сокращение числа предметов. В частности, если сейчас школьники имеют в расписании 17 учебных дисциплин, то в лицеях их будет не больше 11-12. Таким образом МОН планирует уменьшить нагрузку на детей.

Пипа объясняет, что в настоящее время в Украине только 35% 9-классников выбирают профтехобразование. В то же время в некоторых странах Европы эти показатели доходят до 70%. Так что профильное министерство планирует, чтобы у нас доля таких учеников составляла не менее 45%. Об этом депутатка рассказала в интервью Телеграфу.

"Наша цель – чтобы дети получили действительно качественное образование по интересующим их предметам и профилизации. Задача начальной и средней школы – дать общие базовые знания. А после будет профилизация – то, что в Америке называется High School, что есть и в Британии, Польше, Германии и т. д. У нас впереди восстановление Украины, нам все больше нужны рабочие специальности", – отметила Пипа.

Она добавила, что выпускники, планирующие продолжить обучение в высших учебных заведениях, смогут выбрать после 9-го класса академические лицеи и уже там готовиться к поступлению в вуз. Остальные могут пойти в ПТУ.

По словам Натальи Пипы, велика вероятность, что профессиональные лицеи будут создавать на базе училищ, чтобы ученики имели возможность и учиться и работать, чтобы понять действительно ли им интересна выбранная профессия.

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