В Украине предложили ввести жесткие штрафы для учеников за прогулы и ненадлежащее поведение

Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук считает, что в Украине время внедрить практику штрафов за ненадлежащее поведение и прогулы учеников в школах. По его словам, безвозмездное обучение из социального блага превратилось в посмешище и ситуация ухудшается в геометрической прогрессии.

Экс-чиновник уверяет, что из-за различных факторов, слово учителя потеряло свое воспитанное значение, а средства влияния педагогов исчерпали свои возможности. Именно поэтому, говорит Ликарчук, чтобы предотвращать подобные или худшие поведенческие явления, возникает потребность в введении административных методов наказания за нарушение. Об этом педагог отметил в интервью OBOZ.UA.

"Глубоко убежден, что введение практики штрафов актуально. Бесплатное обучение как социальное благо и исключительную возможность мы превратили в посмешище, дешевое шоу, на которое посетители в большинстве своем идут потому, что так нужно для кого-то, но не для них. Более того, во время "шоу" они могут позволить себе поведение, которое не может быть принято в цивилизованном обществе. И эта ситуация ухудшается в геометрической прогрессии", – сказал бывший руководитель УЦОКО.

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Он добавляет, что такие средства влияния помогут более эффективно работать мотивированным школьникам и учителям, ведь им никто не будет мешать.

Ликарчук также отметил, что есть еще один способ борьбы с подобными явлениями. По его мнению, если ученик не хочет ходить в школу или нарушает правила поведения, то его нужно лишать права получать общее среднее образование бесплатно, которым он пренебрег.

Хотя, по его словам, в обществе такое решение вряд ли будет воспринято положительно, в частности, это также будет нарушать конституционные права.

"Не важно: лишать на время или навсегда. Но это будет нарушением конституционных прав гражданина и вряд ли воспримется положительно в привыкшем обществе, что общеобразовательная школа постепенно превращается в заведение социального обеспечения, в котором должны накормить, развлечь, приютить на какое-то период дня… И в короткие промежутки между этим всем – как-то и чему-то научить", – делится Ликарчук.

Он отмечает, что в законодательстве не указано, что общее среднее образование нужно получать до 18 лет, так что этим правом можно воспользоваться и в 70.

По словам эксдиректора УЦОКО, пока не будет законодательного урегулирования условий получения общего среднего образования и ответственности за их нарушение, школы вынуждены будут применять карательные методы. Чтобы не превращаться в проходной двор. Поэтому ныне учебные заведения вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни, в которых сила весит больше, чем ум и воспитанность, говорит педагог.

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