Штраф до 30 000 евро и даже тюрьма. Как в странах Европы наказывают родителей за каникулы для детей вне школьного графика

В Великобритании хотят увеличить штрафы за то, что детей забирают из школы в течение учебного процесса. В частности, это касается случаев, когда родители планируют отпуск на время уроков во избежание высокой цены. Однако 36% опрошенных отметили, что готовы учесть это в окончательную стоимость поездки, ведь так все равно получится дешевле.

Так, в Британии, если ученики не посещают школу в течение пяти и более дней, то родители должны заплатить от 60 фунтов стерлингов (около 3 тыс. грн) штрафа. В случае, если денежные средства не уплачиваются в течение 21 дня, то за каждый день сумма будет составлять 120 фунтов (около 6 тыс.грн). Если деньги не поступят в течение 28 дней, то взрослых может ждать суд и лишение свободы до трех месяцев. О наказаниях, которые могут угрожать родителям в других европейских странах, рассказало Euronews.

Австрия

Если школа сообщит властям о несанкционированном отсутствии школьника более трех дней подряд, родители могут столкнуться со штрафом от 110 до 400 евро (от 4600 до 17 тыс. грн) или лишением свободы сроком до двух недель. Более трех пропусков без уважительных причин может быть квалифицировано как административное правонарушение.

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Об отсутствии на уроках может послать запрос Министерство образования. Если родители не предоставляют уважительной причины и не отвечают на требование, их детей могут исключить из школы, а взрослых заставят дважды в неделю посещать службы по делам несовершеннолетних.

Франция

Отсутствие может быть разрешено по разным причинам, включая когда "ребенок следует за своими законными представителями" (путешествие вне школьных каникул). Родители, которые не предоставят информацию о пропусках или солгут об этом, рискуют получить штраф в размере 135 евро (около 6 тыс. грн). Если пропуски мешают обучению школьника, это может угрожать двумя годами заключения и штрафом в размере до 30 000 евро (более миллиона гривен).

Однако на практике это редко выполняется, поскольку требует, чтобы органы образования передали дело в суд.

Германия

Родителей могут оштрафовать за то, что они забирают детей из школы без разрешения директора. Повторные случаи могут привести к привлечению к ответственности. Штрафы зависят от размещения федеральной земли и варьируются от 35 до 2500 евро в день (1400 – 106 тыс. грн).

В этой стране к контролю активно подключается немецкая полиция. В частности, в аэропортах могут проверить важность причины отсутствия в школе ребенка и цели поездки. Для того чтобы получить разрешение на освобождение от уроков, нужно обратиться к директору учреждения образования, который будет принимать решение в каждом отдельном случае.

Венгрия

Существует определенное снисхождение для родителей, которые забирают детей из школы. Учебный год делится пополам и в течение каждой половины школьники могут не ходить на уроки без причины в течение пяти дней. Однако сначала взрослые должны получить разрешение заведения, которое будет предоставлено на основе поведения и успеваемости ученика.

Италия

Родители, забирающие своих детей из школы, могут получить штраф в размере до 30 евро (1200 грн). Если отсутствие вредит прогрессу школьника, его могут оставить на второй год обучения.

Нидерланды

За отсутствие в школе может быть наложен штраф в размере от 100 евро (более 4 тыс. грн) в день, до 600 (свыше 25 тыс. грн) евро на семью за одну неделю и 900 евро (около 40 тыс. грн) через две недели.

Норвегия

Директор может предоставить отпуск до двух недель, если это отвечает интересам обучения ребенка. Родителей, которые забирают учеников без разрешения, могут оштрафовать. Однако, как правило, этим пользуются только тогда, когда школьник был в отъезде неоднократно или длительное время.

Испания

Прогулы могут привести к штрафам, которые определяются местными муниципалитетами, или к лишению свободы на срок от трех до шести месяцев. В крайних случаях – к лишению родительских прав. Штрафы могут применяться только в тех случаях, когда ребенок пропускает более 20% занятий в месяц. Суммы составляют от 1500 евро (около 63 тыс. грн).

Швеция

Ученикам начальной школы может быть предоставлен короткий отпуск для "определенных поездок, семейных торжеств или религиозных праздников". Он не должен превышать 10 дней в течение учебного года и определяется по усмотрению директора. Решение принимается в зависимости от успеваемости и поведения школьника.

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