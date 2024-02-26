Летние каникулы в школах Англии хотят сократить до четырех недель: это ''улучшит жизнь учеников и учителей''

В Англии хотят сократить летние каникулы до четырех недель и сделать длиннее межсеместровые. Таким образом, государство планирует улучшить жизнь учеников и учителей и отказаться от календаря "викторианских времен".

В отчете о борьбе с неравенством в образовании после пандемии ковид отмечено, что сокращение каникул происходит также из-за потенциальных образовательных потерь летом. В частности, это приводит к тому, что часть осеннего семестра отводится на повторение материала, а не углубление обучения. Кроме того, после длительного перерыва у учеников ухудшается самочувствие и поведение. О решении изменить график школьных каникул в Англии сообщает Тhe Guardian.

Профессор социальной мобильности в Университете Эксетера Ли Эллиот Мэйджор рассказал, что это будет эффективный и недорогой способ преодолеть образовательные потери, которые увеличились после пандемии. Кроме того, родители смогут сбалансировать уход за детьми, а школьники улучшить свои успехи в учебе.

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"Уменьшение летних каникул с шести недель до четырех все равно даст достаточно времени для учителей на восстановление сил, тогда как двухнедельные перерывы в течение февральской и октябрьской половины семестров дадут столь необходимый отпуск во время наиболее утомительных частей учебного года", – сказал Мейджор.

В отчете написано, что несколько школьных фондов и местных органов власти уже ввели двухнедельные осенние каникулы или объединили дни обучения персонала в одну неделю вместо того, чтобы распределять их в течение года.

Один из межакадемических фондов сообщил, что эксперимент с более длинным полугодием, которое было введено минувшей осенью, привел к резкому сокращению пропусков занятий среди учеников и учителей.

В то же время, недавний опрос показал, что 33% учителей поддерживают сохранение летних каникул на уровне шести недель, 35% хотят сократить их до пяти, а 29% предпочитают уменьшать до четырех.

Предварительно, правительством Уэльса было предложено изменить план обучения, начиная с 2025-26-го годов. Сначала летние каникулы должны сократиться до пяти недель, с более длительным полугодием осенью, а впоследствии они будут продолжаться 4 недели.

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