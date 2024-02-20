Где в Европе больше всего уважают молодых учителей и платят высокую зарплату

В Финляндии молодые учителя испытывают наибольшее уважение по сравнению со своими европейскими коллегами. Об этом отметили 84% участников исследования. У финских педагогов ежемесячная зарплата составляет примерно 110 тысяч гривен (33 130 евро в год).

Однако больше всего средств за свой труд получают немецкие учителя. Уровень их зарплаты начинается от почти 172 тысячи гривен в месяц (51 695 евро в год). А вот о том, что педагогов уважают в стране, отметило лишь 56%. Результатами исследования поделилась Новая украинская школа.

Самый низкий уровень уважения среди учителей, участвовавших в исследовании, оказался у педагогов Польши – всего 21%. Специалисты без опыта, однако с надлежащим профессиональным образованием будут иметь зарплату около 27 тысяч гривен в месяц (8 076 евро в год).

65,6% студентов и молодых специалистов указали, что в их стране уважают учителей.

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Согласно исследованию, ведущее место среди причин, которые мешают, чтобы учиться на педагога, становятся низкие зарплаты, стресс и выгорание. Среди других – плохое поведение школьников, большие классы и недостаточное уважение к профессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что молодые учителя Украины назвали самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются в учебных заведениях.

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