''Нет плохих армий, есть плохие полководцы'': Ликарчук вступился за учителей, обвиненных в провале НУШ для 5-7 классов

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук вступился за учителей, обвиненных в провале реформы Новой украинской школы для 5-7 классов. Цитируя слова Наполеона Бонапарта об армии и плохих полководцах, он отметил, что за это ответственные органы управления образования, которые недостаточно сделали для того, чтобы НУШ заработала.

Так ексчиновник ответил на вопрос о министре образования и науки Украины Оксене Лисовом, который сказал, что проблема "провисания" программы НУШ в 5-7 классах произошла из-за неподготовленности учителей. Об этом Ликарчук отметил в интервью OBOZ.UA.

"С таким выводом министра не соглашаюсь. И привожу слова Наполеона Бонапарта: "Нет плохих армий, есть плохие полководцы". В "провисании" введения НУШ виноваты органы управления образования. Которые не сделали все возможное и невозможное для того, чтобы эта реформа заработала. Напротив, они сделали максимум возможного для того, чтобы было наоборот", – сказал эксочельщик УЦОКО.

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Он отметил, что для того, чтобы изменить ситуацию, у учителей должна быть свобода, мотивация к труду, изменение оценивания результатов работы педагогов и надлежащие условия для успешной реализации основополагающих концепций НУШ. Кроме того, важно провести основательный аудит реформы.

Интервью с Игорем Ликарчуком читайте в среду, 24 апреля, на OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всем учителям 5-7 классов НУШ придется пройти обучение.

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