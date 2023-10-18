Всем учителям 5–7 классов НУШ придется пройти обучение: что придумали в Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины за счет государственных средств проведут повышение квалификации учителей, преподающих предметы по программе Новой украинской школы. Такая переподготовка коснется педагогов 5-6 и пилотных 7-х классов.

Об этом сообщили в образовательном ведомстве. Там отметили, что в первую очередь обучение пройдут координаторы каждой области, которые будут представлять различные образовательные отрасли, определенные стандартом базового образования. Модель будет похожа на ту, которую применяли для учителей начальных классов.

В Минобразования рассказали, что координаторы будут отвечать за подготовку тренеров и, в зависимости от возможностей, обучение учителей. Списки сертифицированных специалистов после их подготовки и утверждения областными департаментами будут открыты.

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Стать тренером может лицо, организованно повышающее квалификацию учителей в заведениях последипломного педагогического образования по новым методикам НУШ. Таким образом, региональные координаторы создают команды инструкторов в каждой области, которые должны успешно закончить обучение в институте последипломного педагогического образования (ИППО).

Уже в октябре начнется подготовка координаторов, а затем – остальных участников программы. В Минобразования также планируют продолжить программу повышение квалификации и в 2024 году.

Обучение может проходить в разных форматах – очно, дистанционно, смешано и офлайн и предусматривает 150 часов. В этом году за счет субвенции педагоги будут иметь ориентировочно 30 часов. Все необходимое оборудование и материалы будут профинансированы за счет государства.

В образовательном ведомстве ожидают, что обучение пройдут все учителя 5-6 и 7 пилотных классов НУШ. После его окончания они получат сертификаты от ИППО, часы из которых можно будет отнести как повышение квалификации.

"В то же время для учителей английского, немецкого, французского языков, которые провели обучение в Британской Раде, Гете-Институте, Французском культурном центре и получили соответствующий сертификат, проходить это обучение не обязательно", – отмечают в Минобразования.

Углубленного овладения требует реализация Концепции НУШ в базовом среднем образовании, оценка учебных достижений учеников, современные подходы к обучению в НУШ, психолого-педагогические условия и технологии организации образовательного процесса в условиях военных действий, технологии мониторинга и преодоления образовательных потерь. Все остальные темы подготовки соответствуют действующим программам повышения квалификации учителей и руководителей школ.

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