Всем учителям 5–7 классов НУШ придется пройти обучение: что придумали в Минобразования

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Всем учителям 5–7 классов НУШ придется пройти обучение: что придумали в Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины за счет государственных средств проведут повышение квалификации учителей, преподающих предметы по программе Новой украинской школы. Такая переподготовка коснется педагогов 5-6 и пилотных 7-х классов.

Об этом сообщили в образовательном ведомстве. Там отметили, что в первую очередь обучение пройдут координаторы каждой области, которые будут представлять различные образовательные отрасли, определенные стандартом базового образования. Модель будет похожа на ту, которую применяли для учителей начальных классов.

В Минобразования рассказали, что координаторы будут отвечать за подготовку тренеров и, в зависимости от возможностей, обучение учителей. Списки сертифицированных специалистов после их подготовки и утверждения областными департаментами будут открыты.

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Всем учителям 5–7 классов НУШ придется пройти обучение: что придумали в Минобразования

Стать тренером может лицо, организованно повышающее квалификацию учителей в заведениях последипломного педагогического образования по новым методикам НУШ. Таким образом, региональные координаторы создают команды инструкторов в каждой области, которые должны успешно закончить обучение в институте последипломного педагогического образования (ИППО).

Уже в октябре начнется подготовка координаторов, а затем – остальных участников программы. В Минобразования также планируют продолжить программу повышение квалификации и в 2024 году.

Обучение может проходить в разных форматах – очно, дистанционно, смешано и офлайн и предусматривает 150 часов. В этом году за счет субвенции педагоги будут иметь ориентировочно 30 часов. Все необходимое оборудование и материалы будут профинансированы за счет государства.

В образовательном ведомстве ожидают, что обучение пройдут все учителя 5-6 и 7 пилотных классов НУШ. После его окончания они получат сертификаты от ИППО, часы из которых можно будет отнести как повышение квалификации.

Всем учителям 5–7 классов НУШ придется пройти обучение: что придумали в Минобразования

"В то же время для учителей английского, немецкого, французского языков, которые провели обучение в Британской Раде, Гете-Институте, Французском культурном центре и получили соответствующий сертификат, проходить это обучение не обязательно", – отмечают в Минобразования.

Углубленного овладения требует реализация Концепции НУШ в базовом среднем образовании, оценка учебных достижений учеников, современные подходы к обучению в НУШ, психолого-педагогические условия и технологии организации образовательного процесса в условиях военных действий, технологии мониторинга и преодоления образовательных потерь. Все остальные темы подготовки соответствуют действующим программам повышения квалификации учителей и руководителей школ.

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