Какие учебники для 5 и 6 классов напечатают в ближайшее время. Список от МОН
В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что в ближайшее время за счет финансов Европейского Союза в печать поступят учебники по информатике для 5-го класса и искусству для 6-го. На средства государственного бюджета сейчас находятся в печати книги по истории Украины для 5 класса.
Также МОН в Facebook отметил, что путем иностранного финансирования украинские пятиклассники получат материалы по украинской и зарубежной литературе. А книги по географии и для детей с особыми образовательными потребностями появятся у шестиклассников.
В Минобразования рассказали, что согласно принятому законопроекту предусмотрено увеличение расходов на допечатку литературы для учеников 5 и 6 классов, которых нет на данный момент. Ожидается, что благодаря выделенным средствам появится возможность обеспечить школьников книгами по следующим дисциплинам:
Для 5 класса
- Технологии
- Английский язык
- Другие иностранные языки
- Здоровье, безопасность и благополучие
- Этика
- Искусство и культура
Для 6 класса
- Информатика
- Здоровье, безопасность и благополучие
- Этика
В образовательном ведомстве подчеркивают, что книги для 5 и 6 классов остаются приоритетной потребностью, ведь речь идет об обучении по программе Новой украинской школы, печати учебников для которой раньше не было. Именно поэтому в Минобразования настаивают на важности обеспечения школьников этими материалами.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что МОН опубликовали данные по доставке литературы для 5 и 6 классов по регионам Украины.
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