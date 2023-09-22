Учебники для 5 и 6 классов: какая ситуация по состоянию на 22 сентября и почему украинцы ''набросились'' на Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что по состоянию на 22 сентября 2023 напечатано 100% учебников по математике и украинскому языку для 5 класса, но пока они доставлены не во все регионы. В то же время, пособия для шестого класса получили почти все школы по стране.

Такую информацию предоставило Минобразования в Facebook. Там, в частности, отметили, что процесс передачи пособий в школы начат и большинство регионов уже имеют необходимые книги.

Однако в комментариях под сообщением МОН на ведомство "набросились" родители, ведь, по их словам, дети учебников не видят и их приходится покупать самостоятельно или вообще печатать на принтере.

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В госучреждении со своей стороны объясняют, что процесс поставки книг, которые печатались за донорские средства, несколько отличается. Прежде учебники передаются в управление областных военных администраций, а после этого уже в школы. Если дети не получают книги, то в управлении образования советуют обращаться непосредственно в областной департамент, чтобы иметь информацию, в какие именно школы в регионах их уже доставили.

Сколько учебников по украинскому языку доставлено в учебные заведения

100% учебников доставлены:

Киев – 40 100

Житомирщина – 17 156

Запорожье – 19 061

Сумщина – 11 953

Тернопольщина – 14 565

Харьковщина – 25 758

Доставка учебников продолжается:

Одесщина – 34 640 из 35 050

Винниччина – 96% из 21 938

Донечина – 73% из 12 758 (к концу 22 сентября должно быть 100%)

Закарпатье – чуть более 60% из 18 093

Кировоградщина – почти 80% из 12 614

Черкасская область – почти 8% из 14 463

Черниговщина – почти 80% из 11 046

Ивано-Франковская область – 18 сентября начались поставки 20 610 учебников в учебные заведения.

В Волынской (18123), Днепропетровской (41410), Киевской (29691), Львовской (35763), Николаевской (14479), Ривненской (20930) и Хмельницкой (16844) областях продолжается оформление документов для передачи учебников на баланс управления образования и науки облгосадминистраций

В Херсонской области, учитывая временную оккупацию левобережья, а также расположение правобережной части неподалеку от линии боевых действий, учебники в количестве 12 048 хранят в заведении областного подчинения.

Министр образования и науки Оксен Лисовой и его заместитель Андрей Сташков подчеркнули, что пособия должны быть переданы в учебные заведения как можно скорее.

Что касается ситуации с учебниками для 6 класса, то за счет государственного бюджета удалось напечатать в общем количестве 4 769 768 учебников. В список вошли книги по украинскому языку, украинской и зарубежной литературе, иностранным языкам, истории, математике, естествознанию, а также учебники для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями. Почти 100% этого количества уже приехали в школы, отметили в МОН.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что образовательный омбудсмен рассказал, как реагировать, если в школе требуют деньги на ремонт, вазоны или тетради.

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