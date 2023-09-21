Что делать, если в школе требуют деньги на ремонт, вазоны или тетради. Объясняет образовательный омбудсмен

В социальных сетях разгорелась дискуссия по поводу ситуации в школах, где требуют сдавать деньги на нужды заведения. Родители рассказывают, что сборы начинаются от тетрадей и заканчиваются проведением ремонтных работ в классе. Однако образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что никто не обязан сдавать деньги по требованию учебных заведений.

Представитель прав образования отметил в комментарии ТСН, что родители могут помогать школе по собственному желанию, однако делать это в обязательном порядке не должны. Он также добавил, что если эта финансовая помощь – она должна быть переведена на специальные счета, которые есть в школе или другом образовательном учреждении. Если же это какие-то товары, которые родители решили закупить и передать учебному заведению – должен быть оформлен акт передачи.

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"Любое наличное собрание в школах – незаконно. И за подобные действия нужно привлекать к ответственности тех, кто пользуется этим незаконным наличным сбором", – подчеркнул омбудсмен.

Горбачев объясняет, что первое, что должны сделать родители, когда получают сообщение о том, что нужно сдать деньги на школу – проверить, подавал ли директор заведения запрос в управление или отдел образования на получение финансовой помощи на покрытие потребностей. Такую информацию можно получить, обратившись, в частности, непосредственно к руководителю школы с заявлением.

Омбудсмен подчеркивает, что директор образовательного учреждения должен ответить на письменное обращение. Если же запрос был подан, но не поддержан – вопрос к управлению образования. По его словам, статьей 25 "Закона об образовании" руководитель школы обязан делать все, что от него зависит, чтобы школа была обеспечена всем необходимым.

В случае, когда отсутствует возможность, финансирование или целесообразность решения вопроса на данный момент, родители могут самостоятельно и только в добровольном порядке поддерживать учебное заведение, отмечает омбудсмен. А те, кто не хотят/не имеют возможности этого делать, не должны страдать от осуждения других участников образовательного процесса, нередко возникающего в школах.

Если родители или их дети сталкиваются с травлей из-за отказа от уплаты денег на нужды школы, необходимо обратиться с заявлением к директору учебного заведения. В ней следует описать конкретное давление, которое оказалось, и указать личность или лиц, его осуществляющих, отметил защитник прав образования. Также он добавил, что о ситуации следует сообщить и в Национальной полиции, а в школе созвать комиссию, которая рассмотрит заявление и примет необходимые меры.

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