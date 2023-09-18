Работает еще со времен Брежнева: директор лицея в Житомире обязала учеников носить школьную форму, мэр назвал это буллингом

В лицее Житомира директор заставила учеников носить школьную форму и проверяла, соблюдают ли они дресс-код. Мэр Сергей Сухомлин заверил, что такое поведение можно трактовать как буллинг, в то время как образовательный омбудсмен Сергей Горбачев был поражен, что руководительница учебного заведения работает в нем еще со времен Леонида Брежнева.

Ученики лицея сняли процесс проверки наличия школьной формы и выложили видео в соцсети, сообщает Суспільне. Под публикацией собралось большое количество комментариев от родителей школьников, которые дошли и к защитнику образовательных прав.

Сама директор как-то комментировать ситуацию отказалась. По словам Горбачева, удивляться, что в учебном заведении такое внимание к школьной форме нечего, ведь руководительница занимает административную должность в течение последних 40 лет.

Видео дня

Теперь учебное учреждение ждет проверка. По словам городского головы Сергея Сухомлина, ситуацию, когда директор лицея заставляет учеников носить школьную форму, можно трактовать как буллинг. Он заверил, что сейчас проводится служебное расследование по данному факту.

Школьники и их родители рассказывают, что понимают правила внешнего вида в учебном заведении, однако не ясно, почему ребята должны ходить в пиджаках, а девушки в юбках. В частности, родители школьниц отмечают, что сидеть в бомбоубежищах в чулках и юбках неприемлемо.

Эксперт по вопросам организации и развития школьного образования Сергей Дятленко замечает, что в Украине школьную форму официально отменили в 2019 году. Он отмечает, что нормативные документы не устанавливают требований по унифицированной школьной форме одежды. Главное условие – это надлежащий внешний вид и соответствие сезону одежды. Если же в учебном заведении решают внедрить униформу – она должна быть согласована с родительским коллективом, в противном случае – решение не имеет юридической силы.

Сергей Горбачев отмечает, что одной из причин возникновения таких обстоятельств является, в частности, и то, что в Житомирской области отменили конкурс на должности директоров. По его словам, назначение получили те, кого считали удобными, не исключение, что в такой список попала и руководительница 27-го лицея.

В частности, он отметил и то, что, во время военного положения, такие конкурсы проводить не обязательно, но они и не запрещены.

"Если Житомирский городской совет и департамент образования хотят позаботиться о нормальном управлении учебными заведениями, то они должны провести конкурсы и создать конкурентную и соревновательную среду для отбора людей на эти должности", – резюмировал Сергей Горбачев.

Представительница "Правозащитного общественного союза "Образование — в законное русло" Наталья Слободянюк, рассказывает, что у половины житомирских лицеев директора пенсионного возраста. По ее словам, три года назад с руководителями таких заведений заключали договора на год. В июне 2021 года в этих школах должны были провести конкурсы, но не провели.

Такой отбор обеспечивает приход новых людей, которых предпочитает община и к которым есть доверие. В частности, в 2018 году было проведено несколько таких мероприятий, способствовавших появлению новых амбициозных людей, отмечает Слободянюк. По ее словам, во время пандемии коронавируса горисполком принял решение изменить условия проведения этих конкурсов.

В свою очередь Сергей Сухомлин пояснил, что конкурсы на должности директоров лицеев не проводят, потому что нет желающих на участие в них. Одной из причин, по словам главы города, почему конкурентный отбор снизил свою актуальность – люди не хотят идти на должность директора. Ответственность и нагрузка высокая, а оплата – меньше оклада учителя.

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