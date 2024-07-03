Сменили правила во время игры. Украинка рассказала, как проехала 1200 км, чтобы провалить экзамен в аспирантуру

Украинская работница образования Наталья Воронская рассказала, что проехала 1200 километров для того, чтобы сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ, укр. – ЄВІ) в аспирантуру, однако провалила его, ведь не набрала проходные баллы. В частности, поступающая получила 17 баллов по английскому языку и 18 по тесту общей учебной компетенции (ТОУК, укр. – ТЗНК).

Согласно таблице перевода, абитуриентка имела 152 балла по иностранному языку и 153 из ТОУК. Так что абитуриентка не смогла получить пороговые баллы для обучения в аспирантуре. Об этом Воронская рассказала в Facebook. Она подчеркнула, что критерии сдачи экзамена изменили вечером первого дня испытания.

"В состоянии эйфории, села на лавочку в парке и посмотрела, что по таблице, это где-то 151 и 153. То есть я не прохожу, я проехала 1200 км, чтобы провалить экзамен, критерии которого сменили уже вечером первого дня экзамена. То есть они посмотрели, что-то много проходит, и изменили правила игры уже во время самой игры", – написала абитуриентка.

Воронская отметила, что многие не регистрировались на ЕВЭ, ведь понимали, что имеют недостаточный уровень английского, который в конечном итоге оказался не важен при сдаче экзамена.

Кроме того, педагог отмечала, что во время сдачи испытания были сбои в работе компьютерной системы, из-за чего она потеряла время на выполнение заданий. Она отметила, что времени, выделенного на экзамен, было недостаточно, ведь приходилось перечитывать большие тексты и анализировать их.

"С компьютером иногда были сбои. Где-то 3-5 минут я потеряла из-за сбоев в системе. А времени было немного. Когда вам нужно перечитывать несколько раз огромные научные тексты и анализировать их, считать задачи. 2 часа в 2 экзамена – это объективно очень мало. Больше внимания уделила именно ТОУК. На английский у меня осталось только 20 минут", – пишет Воронская.

Абитуриентка отметила, что экзамен нужен был ей для того, чтобы повторно поступить в аспирантуру и защитить диссертацию. Она отметила, что самостоятельно проводила исследования, обрабатывала анкеты, проводила тренинги и считала статистику. По ее словам, на это ушло больше трех лет.

"На первом году в аспирантуре писать диссертацию было невозможно, из-за большой учебной нагрузки. Не надо еще забывать о войне, из-за которой многие выпали из жизни как минимум на год, или даже на два", – объясняет педагог.

Она добавляет, что за границей аспирантские программы длятся от 4 до 7 лет, ведь не все исследования можно успеть за 4 года. Кроме того, Воронская подчеркнула, что в 2023 году на пробном ЕВЭ было достаточно 130 баллов и преодолели барьер в 160 баллов только 18%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы запутались с проходным баллом при поступлении в аспирантуру и в 2024 году.

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