''160 или 162? Почему правила меняются во время игры?'' Украинцы запутались с проходным баллом при поступлении в аспирантуру в 2024 году

Украинцы запутались с проходным баллом по тесту общей учебной компетенции (ТОУК, укр. – ТЗНК), не поняв, сколько именно нужно набрать на едином вступительном экзамене (ЕВЭ, укр. – ЄВІ) в аспирантуру – 160 или 162 балла. Кроме того, соискатели образования выразили недовольство принятыми решениями после завершения первого дня сдачи испытаний, заметив, что "правила меняются во время игры".

Комментарии появились под сообщением министра образования и науки Оксена Лисового на официальной странице в Facebook. Именно там чиновник сообщил, что в 2024 году проходной балл с ТОУК при поступлении в аспирантуру увеличен до 160. Однако украинцы отметили, что в таблице перевода тестовых баллов по шкале 100-200 такие показатели отсутствуют. В частности, 20 тестовых баллов перечисляются в 159, а 21 – в 162.

"Так и получить именно 160 баллов не получится, даже 161 не получится, потому что там после 159 баллов идет 162. Они пишут законы даже не вникая в свои таблички".

"Интересно, чем обусловлен именно такой проходной или просто взятый из воздуха? Почему сразу не 199? Согласно отчету за 2023 год 160+ баллов по ТОУК набрали лишь 18%. Все эти тесты свидетельствуют только об умении успешно проходить конкретные типы тестов, а не о действительном уровне знаний будущих ученых".

Кроме того, Лисовой сказал, что решение о зачислении баллов по иностранному языку учебные заведения определяют самостоятельно. Однако предварительно именно в этом блоке ЕВЭ вступительные баллы подняли до 150.

"А ничего, что на время этого сообщения уже закончился день сдачи, в который я, например, и попал. С какой стати теперь английский не нужен на аспирантуру? Я бы просто не тратил время вообще на него во время экзамена, а уделил внимание на ТОУК . Чего правила игры меняются во время игры?".

"Я также сегодня сдавал экзамен и набрал 159 баллов на ТОУК и 167 по английскому. И все это в Харькове, под вой постоянных сирен. Зачем я тратил время на английский – вопрос открытый".

Некоторые из соискателей образования уже сдали экзамен 24 июня – первый день вступительной кампании. Поступающие обрадовались, ведь преодолели предыдущий порог – 150 баллов. Однако, выйдя из аудитории, узнали, что все изменилось.

"Может надо эти баллы проходные принимать не во время экзаменов, а до? Сдал экзамен, тебя поздравляют с проходным баллом в 150, а через 2 часа новость – нужно 160. И интересно, сам господин министр сдаст экзамен на 160 проходных? А давайте сразу 200! Абсурд! И действительно, почему тогда тратится время поступающих и проводятся тесты по иностранному языку, когда оказывается они не нужны вообще".

"Ваши драконовские меры убили одну из моих мечт – стать ученым. Я защитил свою магистерскую на 100 и планировал серьезно работать над диссертацией, а теперь я не буду "способным", потому что не сдам на 160. Грустно. Очень грустно. Надеюсь министерство еще успеет опохватится , хотя и не очень в это верю".

Некоторые отмечали, что такое решение повлияет также и на женщин, которые не захотят получать образование в Украине, а выедут за границу.

"Что ж, теперь молодые женщины, которые не доберут 160 баллов на ТОУК, получат стипендии и поедут на PhD в другие страны, выйдут там замуж и никогда не вернутся. И я их пойму".

Ранее OBOZ.UA писал, что глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак пояснил, что правила вступления в аспирантуру в 2024 году необходимо было изменить из-за аномального роста количества желающих "заняться наукой". Управленец отметил, что в этом году более 90 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу вступительных экзаменов.

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