Это вопрос нацбезопасности. Сергей Бабак объяснил необходимость изменения правил поступления в аспирантуру-2024 и показал впечатляющие цифры

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак пояснил, что правила поступления в аспирантуру в 2024 году необходимо было изменить из-за аномального роста количества желающих "заняться наукой". Управленец отметил, что в этом году более 90 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу вступительных экзаменов.

Об этом чиновник сообщил в официальном Telegram-канале. Он подчеркнул, что решение поменять правила поступления стало вопросом национальной безопасности.

"Напомню статистику по динамике количества аспирантов с 2019 по 2023 год. И напомню, что первым прокомментировал эту ситуацию еще в сентябре прошлого года секретарь СНБОУ господин Данилов. Тогда все обратили внимание на аномальный рост количества желающих "заняться наукой", но никаких решений никто из тех, кто сейчас критикует вчерашнее решение МОН, не предложил, – написал Бабак.

"В этом году цифра желающих поступить в аспирантуру достигла 90 тысяч человек. Это стало вопросом национальной безопасности, уже не говоря об абсолютной дискредитации образовательно-научной степени доктора философии", – добавил он.

Он подчеркнул, что такое решение Министерства образования и науки на данном этапе стало необходимым и единственно возможным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что аспиранты в 2022 году будут сдавать специальный государственный экзамен.

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