Количество вопросов не изменится: УЦОКО обнародовал все темы, которые будут на НМТ-2025 по истории Украины

Национальный мультипредметный тест по истории Украины будет состоять из 30 вопросов. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) предоставил темы, которые будет включать экзамен.

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Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа. В сообщении в Facebook она добавила документ и отметила, что история Украины начинается не с XVI века, как было в тестах предыдущих лет.

"Получила от УЦОКО ответ на темы НМТ по истории Украины. Тем не менее, в этом году будут все темы – с первой по тридцать вторую. Такое решение приняли УЦОКО и Министерство образования и науки Украины, ведь история Украины начинается не с XVI века, как было в Все эти темы изучались в средней школе и объем событий в те времена намного меньше, чем в XX-XXI. веках. Количество заданий в НМТ такое же – 30 вопросов", – написала Пипа.

Список тем Программы ВНО национального мультипредметного теста по истории Украины в 2025 году:

Тема 1. Введение в историю Украины.

Тема 2. Древняя история Украины.

Тема 3. Русь-Украина (Киевское государство).

Тема 4. Королевство Русское (Галицко-Волынское государство). Монгольское нашествие.

Тема 5. Русские удельные княжества в составе иностранных государств во второй половине XII – первой половине XVI в. Крымское ханство.

Тема 6. Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI ст.

Тема 7. Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине ХVІІ ст.

Тема 8. Национально-освободительная война украинского народа середины ХVІІ ст.

Тема 9. Казацкая Украина в конце 50-80-х гг. XVII в.

Тема 10. Украинские земли в конце ХVІІ – в первой половине ХVІІІ ст.

Тема 11. Украинские земли во второй половине ХVІІІ ст.

Тема 12. Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.

Тема 13. Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.

Тема 14. Культура Украины конца XVIII – первой половины ХІХ ст.

Тема 15. Украинские земли в составе Российской империи во второй половине ХІХ ст.

Тема 16. Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX ст.

Тема 17. Культура Украины во второй половине ХІХ – начале ХХ ст.

Тема 18. Украинские земли в составе Российской империи в 1900-1914 гг.

Тема 19. Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900-1914 гг.

Тема 20. Украина в годы Первой мировой войны.

Тема 21. Начало Украинской революции.

Тема 22. Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности.

Тема 23. Установление тоталитарного коммунистического режима в Украине.

Тема 24. Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине.

Тема 25. Западноукраинские земли в межвоенный период.

Тема 26. Украина в годы Второй мировой войны.

Тема 27. Украина в первые послевоенные годы.

Тема 28. Украина в условиях десталинизации.

Тема 29. Украина в период обострения кризиса советской системы.

Тема 30. Восстановление независимости Украины.

Тема 31. Становление Украины как независимого государства.

Тема 32. Создание новой Украины.

УЦОКО отметил, что в 2025 году к перечню прибавятся темы Древней истории Украины, Руси-Украины (Киевское государство), Королевства Русского (Галицко-Волынское государство), Монгольского нашествия и Русских удельных княжеств в составе иностранных государств во второй половине XIV – первой половины ХVІ ст. Крымское ханство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские абитуриенты в 2025 году будут сдавать НМТ по четырем предметам. Среди них три обязательных – украинский язык, математика и история Украины. Еще один выпускники смогут выбрать из иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

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