Какие предметы выбирают поступающие: появились первые данные с регистрации на НМТ-2025

За две недели регистрации на сдачу национального мультипредметного теста в 2025 году более 226 тысяч абитуриентов направили свои данные в региональные центры оценивания качества образования. Наиболее популярными предметами по выбору стали иностранный язык – 88 966 и география – 45 698 участников. В то же время биологию будут проходить 42 542 поступающих, украинскую литературу – 32 348, физику – 5 714, химию – 2 053.

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Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Там сообщили, что в Украине за две недели зарегистрировалось 202 654 участника, за границей – 14 667 абитуриентов.

Регистрация на экзамен продлится до 3 апреля 2025 года включительно.

УЦОКО отметил, что более пяти тысяч поступающих получили в персональных кабинетах сообщения о необходимости доработки предоставленной ими информации.

Устранить ошибки и отправить их на проверку абитуриенты могут до 8 апреля. Также до этого времени участники могут изменить предмет по выбору, населенный пункт сборки или указать необходимость прохождения НМТ во время дополнительной сессии.

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