''Мой ребенок – патриот, но вынужден паковать чемоданы'': мама выпускницы, которая не сдала НМТ по математике, обратилась к МОН

Солистка Национальной оперы и мама выпускницы Ольга Матушенко рассказала, что ее дочь не сдала национальный мультипредметный тест по математике и теперь не сможет получить высшее образование в Украине. Женщина подчеркнула, что ее ребенок патриот, однако вынужден паковать чемоданы для обучения за рубежом.

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Об этом Матушенко написала в Facebook. Она обратилась к Министерству образования и науки и указала на то, что страна из-за таких условий вступительного экзамена теряет поколение художников.

"Мы не сможем получить высшее творческое образование, потому что не набрали баллы по математике на НМТ Математику, в которой совершенно не нуждаются в его будущей профессиональной деятельности. И вот теперь, из-за этого абсурдного требования, талантливый ребенок вынужден искать образование за рубежом. Мой ребенок хочет быть художницей. Он патриот. Он заслуживает этого права в Украине. Но вместо этого – вынужден паковать чемоданы", – рассказала Матушенко.

Она отметила, что дети творческих специальностей готовятся в два раза больше, ведь должны сдать не только НМТ, но и профильные предметы. Несмотря на то что, ее дочь готовилась с репетиторами и решала все тесты на проходные баллы, но стресс, воздушные тревоги и нагрузки в день экзамена повлияли на результат.

Женщина также предложила поступающим, которые выбирают математические направления сочинять живопись или играть на трубе.

"Хорошо, тогда пусть абитуриенты на прикладную математику сдают живопись, диктант по сольфеджио, или играют на трубе. Почему бы и нет? Равные условия для всех, правда? Министерство образования и науки Украины – вы ставите барьеры там, где должна быть поддержка. Вы теряете целое поколение художников, потому что вам легче требовать "единую" математику, чем создать условия, соответствующие реальности творческих профессий", – добавила Матушенко.

В заметке оперная певица поделилась работами своей дочери, как доказательством, что она имеет талант. А также рассказала, что девушка уже закончила художественный колледж и прошла дополнительные курсы.

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