Устаревшая программа, плохая подготовка учителей, методики не работают. Иванна Коберник поддержала учеников, которые не сдали НМТ по математике

Украинский образовательный эксперт Иванна Коберник поддержала школьников, которые не сдали математику в 2025 году на национальном мультипредметном тесте. В частности, она обратила внимание не на сложность всех задач, а на системную проблему всего школьного математического образования.

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Об этом Коберник написала в Facebook. Она отметила, что с каждым годом проблема усугубляется, ведь в школах устаревшие программы, недостаточное количество часов для усвоения и отработки, неработающие методики и плохая подготовка учителей.

"Сложно согласиться с тем, что тест по математике настолько сложный, что трудно даже преодолеть пороговый балл. Поэтому когда вы читаете дискуссии об НМТ по математике, то на самом деле вы читаете о системной проблеме всего школьного математического образования. И проблема эта с каждым годом усугубляется – устаревшая программа, недостаточное количество часов на усвоение и отработку, неработающие методики, плохая подготовка учителей. Если каждый год пишут об одном и том же, а ничего не меняется – значит, школьная система не выполняет свою роль, – написала специалист.

Она подчеркнула, что нельзя делать одно и то же в обучении и ожидать другого результата от учеников. В частности, много лет оказывается проблема, что дети плохо решают дроби и проценты, это дважды подтвердило международное исследование PISA. Однако никаких изменений в программе не появилось в связи с этим.

Также Коберник обратила внимание на обязанность сдавать математику абитуриентами творческих и спортивных специальностей. Хотя для того, чтобы преодолеть пороговый балл, стоит дать правильный ответ на 5 вопросов, большинство из которых уровня 5-6 классов. А вот сложные задания именно для тех, кому для поступления нужна математика с высокими баллами.

"Ни в один художественный или спортивный вуз Украины не нужен уровень сдачи теста по математике на высокий балл. Вес его минимальный при поступлении, обычно коэффициент 0,2. То есть фактически достаточно лишь преодолеть порог сдал – не сдал. Для этого надо правильно решить только 5 задач, и это 5 задач уровня 5-6 класса, возможно, одно 7-го. Так, программа НМТ проверяет всю школьную программу, не только 10-11-й класс", – добавила образовательный эксперт.

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