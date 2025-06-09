Для чего художнику математика? В Украине предложили вернуть ГИА после сообщения мамы выпускницы, которое всколыхнуло сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Для чего художнику математика? В Украине предложили вернуть ГИА после сообщения мамы выпускницы, которое всколыхнуло сеть

Украинский образовательный эксперт и экс-советник министра образования и науки Иванна Коберник предложила вернуть государственную итоговую аттестацию как метод проверки знаний у детей после окончания школы. В частности, она обратила внимание на сообщение мамы девочки, которая окончила специализированную художественную школу, но не преодолела пороговый балл по математике, из-за чего потеряла возможность поступить в Украине.

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Коберник подчеркнула, что в Украине абитуриентов, которые будут поступать на художественные специальности, сотни, поэтому почему бы для них не сделать исключение и не учитывать сертификаты по математике. В заметке в Facebook эксперт указала, что разделяет необходимость проверки знаний по математике при выпуске из школы, однако она не должна быть обязательной при поступлении на художественные специальности.

Для чего художнику математика? В Украине предложили вернуть ГИА после сообщения мамы выпускницы, которое всколыхнуло сеть

"На днях сеть всколыхнул пост мамы девочки, которая окончила специализированную художественную школу, но не преодолела пороговый балл по математике. И в этом году не будет иметь возможности поступать на желанную специальность в Украине. Абитуриентов, которые будут поступать на художественные специальности, всего сотни по всей Украине. Почему для них нельзя сделать исключение и не учитывать сертификаты по математике – я не знаю. Если все постоянно повторяют, и это действительно так, что НМТ не является государственной итоговой аттестацией, его вообще не проводят с 20-го года, то зачем математика обязательна при поступлении на художественные специальности?" – написала Коберник.

"Я понимаю и разделяю идею проверять уровень математических знаний на выходе из школы – тогда возвращайте наконец ГИА. Оба вопроса – и государственная итоговая аттестация, и условия поступления – в Министерство образования и науки Украины. Конечно, в этом году уже ничего не изменится, но на следующий вступительный сезон – шансы есть, если будет осмысленное общественное давление", – добавила она.

Образовательный эксперт отметила, что не видит логики в том, чтобы математика была обязательной при поступлении на художественные специальности, и в неготовности возвращать ГИА.

Для чего художнику математика? В Украине предложили вернуть ГИА после сообщения мамы выпускницы, которое всколыхнуло сеть

Коберник также обратила внимание на национальный мультипредметный тест, который начинался с двух предметов, однако ежегодно усложняется дополнительными, поэтому абитуриенты сдают четыре предмета за один день. В то же время, по ее словам, такое решение является вынужденным в условиях полномасштабной войны. Особенно это касается абитуриентов, проживающих в прифронтовых областях, ведь им будет сложно несколько раз добираться до места тестирования.

"На днях на "Громадському" был сюжет, где девочка рассказывала: чтобы сдать НМТ, она добиралась 6 часов на электричке. Делать это 4 раза, чтобы сдать 4 предмета отдельно, – по моему мнению, это точно больше издевательство. Важно помнить об этих детях, если вы живете в большом городе в относительно безопасной части Украины и для вас не являются и не были бы проблемой тесты в разный день", – сказала образовательный эксперт.

Напомним, сообщение в Facebook солистки Национальной оперы и мамы выпускницы Ольги Матушенко, дочь которой не сдала НМТ по математике и теперь не сможет получить высшее образование в Украине, получило большую огласку. По состоянию на 9 июня его распространили более тысячи украинцев и лайкнули почти две тысячи пользователей соцсети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за выезда выпускников за границу из-за НМТ-2025 по математике.

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