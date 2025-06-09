Для чего художнику математика? В Украине предложили вернуть ГИА после сообщения мамы выпускницы, которое всколыхнуло сеть

Украинский образовательный эксперт и экс-советник министра образования и науки Иванна Коберник предложила вернуть государственную итоговую аттестацию как метод проверки знаний у детей после окончания школы. В частности, она обратила внимание на сообщение мамы девочки, которая окончила специализированную художественную школу, но не преодолела пороговый балл по математике, из-за чего потеряла возможность поступить в Украине.

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Коберник подчеркнула, что в Украине абитуриентов, которые будут поступать на художественные специальности, сотни, поэтому почему бы для них не сделать исключение и не учитывать сертификаты по математике. В заметке в Facebook эксперт указала, что разделяет необходимость проверки знаний по математике при выпуске из школы, однако она не должна быть обязательной при поступлении на художественные специальности.

"На днях сеть всколыхнул пост мамы девочки, которая окончила специализированную художественную школу, но не преодолела пороговый балл по математике. И в этом году не будет иметь возможности поступать на желанную специальность в Украине. Абитуриентов, которые будут поступать на художественные специальности, всего сотни по всей Украине. Почему для них нельзя сделать исключение и не учитывать сертификаты по математике – я не знаю. Если все постоянно повторяют, и это действительно так, что НМТ не является государственной итоговой аттестацией, его вообще не проводят с 20-го года, то зачем математика обязательна при поступлении на художественные специальности?" – написала Коберник.

"Я понимаю и разделяю идею проверять уровень математических знаний на выходе из школы – тогда возвращайте наконец ГИА. Оба вопроса – и государственная итоговая аттестация, и условия поступления – в Министерство образования и науки Украины. Конечно, в этом году уже ничего не изменится, но на следующий вступительный сезон – шансы есть, если будет осмысленное общественное давление", – добавила она.

Образовательный эксперт отметила, что не видит логики в том, чтобы математика была обязательной при поступлении на художественные специальности, и в неготовности возвращать ГИА.

Коберник также обратила внимание на национальный мультипредметный тест, который начинался с двух предметов, однако ежегодно усложняется дополнительными, поэтому абитуриенты сдают четыре предмета за один день. В то же время, по ее словам, такое решение является вынужденным в условиях полномасштабной войны. Особенно это касается абитуриентов, проживающих в прифронтовых областях, ведь им будет сложно несколько раз добираться до места тестирования.

"На днях на "Громадському" был сюжет, где девочка рассказывала: чтобы сдать НМТ, она добиралась 6 часов на электричке. Делать это 4 раза, чтобы сдать 4 предмета отдельно, – по моему мнению, это точно больше издевательство. Важно помнить об этих детях, если вы живете в большом городе в относительно безопасной части Украины и для вас не являются и не были бы проблемой тесты в разный день", – сказала образовательный эксперт.

Напомним, сообщение в Facebook солистки Национальной оперы и мамы выпускницы Ольги Матушенко, дочь которой не сдала НМТ по математике и теперь не сможет получить высшее образование в Украине, получило большую огласку. По состоянию на 9 июня его распространили более тысячи украинцев и лайкнули почти две тысячи пользователей соцсети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за выезда выпускников за границу из-за НМТ-2025 по математике.

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