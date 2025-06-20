Это уровень угадывания. Заместитель министра образования дал совет, как получить минимальный балл на НМТ по математике
Для того, чтобы получить минимальный балл на национальном мультипредметном тесте по математике, нужно уметь считать, складывать, вычитать, а также умножать и делить. На этом отметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
В интервью проекту"Мейканемо" чиновник рассказал, что для получения 100 баллов из 200, можно угадывать ответы. Он подчеркнул, что ответить на 4–5вопросов не трудно, а уровень заданий соответствует 5–6классам.
"Пятый-шестой класс. Надо уметь считать, складывать, вычитать. Желательно было бы немножечко возможно умножать и делить. И вот имеешь ту математику, о которой идет речь. Если речь идет о 100 баллов из 200 – это уровень угадывания реально. Так, чтобы получить высокий балл по математике, здесь уже трудно. Но на 4–5 вопросов ответить правильно на самом деле не трудно", – рассказал Винницкий.
По его словам, те выпускники, которые не сдали математику, могут поступить в колледж или же попробовать свои возможности в следующем году. В частности, после двух лет обучения в колледже, абитуриенты смогут быть зачислены на второй курс учреждения высшего образования. Таким образом, молодежь сознательно сможет выбирать свою профессию.
"Человек не сдал математику. Что делать? Во-первых, это не трагедия. Идешь в колледж, если очень хочешь, а в колледж поступить можно без математики, можно без НМТ. Поучишься два года в колледже, еще раз напишешь НМТ, получишь лучшую оценку, придешь в университет сразу на второй курс. Как вариант а возьмешь себе год свободного, не должен поступать в этом году, поступишь в следующем, будешь более сознательно выбирать свою профессию", – добавил заместитель министра образования.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят упростить поступление в некоторые вузы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!