10 украинских вузов с самым высоким вступительным баллом на бюджет

В 2025 году абитуриенты должны получить не менее 130 баллов по национальному мультипредметному тесту, чтобы принять участие во вступительной кампании. В то же время, для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)" нужно набрать от 150 баллов.

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Освіта.ua обнародовала ежегодный рейтинг высших учебных заведений Украины по баллу НМТ абитуриентов, поступивших на бюджет в 2024 году. В списке использовали данные по итогам набора на бакалавра (медицинского магистра) по состоянию на ноябрь 2024 года. Всего – 204 заведения.

Рейтинг высших учебных заведений с самым высоким вступительным баллом:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 165,81;

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 162,25;

Университет "Киевская школа экономики" – 161,16;

Национальный университет "Львовская политехника" – 160,82;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 156,58;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 155,36;

Каменец-Подольский государственный институт – 150,67;

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца – 148,87;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого – 147,49;

Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова – 144,56.

В то же время, самый высокий средний рейтинговый балл имели поступающие Киевской школы экономики – 188,93.

В прошлом году в список не учитывали высшие учебные заведения, в которые поступили менее 5 человек на бюджет, а также военные вузы (высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН предложило освободить часть студентов от обязанности отработки.

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