10 устаревших методов воспитания детей, которые следует вернуть сегодня

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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10 устаревших методов воспитания детей, которые следует вернуть сегодня

То, как родители решают воспитывать своих детей, является их личным выбором, поэтому не  существует универсального подхода. Психологи определили четыре типа родительства: авторитарный, всеразрешенный, незаангажированный, пренебрегающий и авторитетный. Каждый из них обозначает отдельный уровень вовлечённости и отзывчивости взрослых и по-разному влияет на психологическое и эмоциональное развитие детей.

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Родители часто обнаруживают, что их подход не вписывается в один стиль, и они могут выбрать разные тактики в зависимости от ситуации. Самое важное – стабильное и поддерживающее присутствие взрослых, отмечают специалисты. Yourtango собрал 10 устаревших методов воспитания, которые можно вернуть уже сегодня.

Учет неструктурированных игр

Существуют различные типы неструктурированной игры, включая активную, сложную и притворную. Так, например, качание на качелях помогает уменьшить стресс и беспокойство. Прыжки и лазание, обучают принимать решения и практиковать контролируемый риск. Притворные игры развивают творчество и показывают, как управлять своими эмоциями. Время на свежем воздухе особенно полезно, поскольку школьники развивают чувство приключений, повышают свою физическую активность и психическое благополучие.

10 устаревших методов воспитания детей, которые следует вернуть сегодня

Семейные обеды

Еще одна техника воспитания, которую молодое поколение должно вернуть, – это традиция есть вместе. Семейный ужин, не отвлекаясь на экраны, позволяет детям и родителям общаться после напряженного рабочего дня и учебы.

По словам специалистов, введение такой традиции способствует формированию здоровых пищевых привычек и приносит такие преимущества, как лучшие оценки в школе, уменьшение стресса и более крепкие отношения между членами семьи. Любое положительное времяпрепровождение семье имеет пользу, говорят эксперты.

Поручение домашних дел

Когда дети получают задания по домашним делам, они учатся ответственности, сопереживанию и дают ощущение собственного достоинства. Родители должны стремиться давать такую работу, которая соответствует их развитию, а не оказывать на них давление, превышающее возрастные ограничения. Исследования Гарвардского университета и Университета Миннесоты показали, что дети, занимающиеся домашними делами, становятся более счастливыми и успешными взрослыми.

Ограничение внешкольной деятельности

Современные школьники обычно заняты не только уроками, но и имеют множество кружков. Однако специалисты уверены, что молодое поколение должно вернуться к ограничению внеклассных мероприятий, ведь у учеников должно быть время на отдых. Наличие свободного времени вместе с внешкольными занятиями позволяет детям вести более сбалансированный образ жизни и снижает уровень стресса.

10 устаревших методов воспитания детей, которые следует вернуть сегодня

Позволять чувствовать дискомфорт

Родители, естественно, хотят уберечь своих детей от физических повреждений и эмоциональных страданий, но есть определенные положительные преимущества дискомфорта. Таким образом, школьники развивают мышление роста. Кроме того, подростки могут многое узнать о себе, преодолевая затруднения.

Проводить больше времени без присмотра

Современные родители слишком много следят за своими детьми, чтобы все их потребности были удовлетворены. Однако если они смогут выполнять какие-либо задачи самостоятельно, то будут получать умение устойчивости и навыков критического мышления.

Празднование дня рождения простыми способами

Детские дни рождения могут являться острой проблемой для родителей. Именно поэтому, уверяют эксперты, современной молодежи следует вернуться к празднованию простыми способами. Когда школьники перестают увлекаться подарками, они учатся избегать материализма и быть благодарными.

10 устаревших методов воспитания детей, которые следует вернуть сегодня

Чтение печатных книг

Чтение книг с детьми не только способствует развитию грамотности, но и развивает воображение и укрепляет семейные связи. Ребята, которые проводят слишком много времени у экрана, трудно регулируют свои эмоции и поведение.

Волонтерство в общине

Участвуя в местных мероприятиях и занимаясь волонтерством в общественных работах, дети узнают о силе помощи другим и служении, а также других ценных жизненных уроках. Они чувствуют принадлежность и свой долг.

Ожидание манер

Хороший и правильный этикет основан на таких ценностях, как уважение, доброта и щедрость. Родители должны учить своих детей уважать себя так же, как они учат уважать других. Хорошее самоуважение позволяет устанавливать четкие границы, постоять за себя и знать, как они заслуживают отношения. Обучение детей уважению к окружающим людям делает мир добрее, и это то, что молодое поколение должно вернуть.

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